Trump: Kuzey Kore çok ama çok endişeli olmalı

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore yönetimini uyararak ABD'ye karşı bir adım atmaları durumunda "çok ama çok endişeli olmalılar" dedi.

Kuzey Kore yönetiminin kendisine çeki düzen vermemesi durumunda 'çok az uluslun karşılaştığı türden bir tehditle karşı karşıya kalacağını' da söyleyen Trump, Pyongyang yönetimine karşı çok sert açıklamalar yaparak tansiyonu yükselttiği eleştirilerine de tepki gösterdi.

New Jersey eyaletindeki golf kulübü Bedminster'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 'ateş ve öfke' açıklamasının arkasında olduğunu söyleyerek, "Kimileri o açıklamamın çok sert olduğunu düşünüyor. Belki de yeterince sert değildi" dedi.

Kuzey Kore, Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik sert uyarılarının ardından "Boş laflar" açıklamasını yapmıştı.

Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik son mesajları, Pyongyang'ın Guam açıklarına füze fırlatma planını günler içinde tamamlayacağı yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

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ABD Savunma Bakanı James Mattis, ise Kuzey Kore ile silahlı çatışmanın 'felaket' olacağını belirterek, diplomasinin sonuç verdiğini ifade etti.

Mattis, "ABD'nin çabaları diplomatik alanda gerçekleşiyor ve sonuç da veriyor" diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ise Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik askeri bir eyleme girişmesi halinde ABD'nin yanında savaşa katılmaya hazır olduklarını duyurdu.

Trunbull bir radyo röportajında, "Eğer ABD saldırıya uğrarsa, Avustralya ABD'nin yardımına koşacaktır" diye konuştu.

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Kuzey Kore sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Seul sokaklarında son gelişmeler farklı tepkilere neden olmuş durumda.

62 yaşındaki Kim Seong-su, Pyongyang'ın rejimini muhafaza edebilmek için blöf yaptığına inandığını söylüyor.

Ancak daha endişeli olanlar da var. Yeon Eui-sook, tırmanan gerilimi korkutucu bulduğunu söylüyor ve "Umarım herkes barış içinde yaşayabilir. Kim Jong-un sürekli aynı şeyi yaparak herkesi tedirgin ediyor" diyor.

Bölgeyi yakından izleyen uzmanlarsa, Ağustos aylarında ABD ile Güney Kore'nin müşterek askeri tatbikatları başladığında Kuzey Kore'nin açıklamalarının da tonunun sertleştiğine dikkat çekiyor. Ancak bu kez ABD tarafında da sert açıklamalar yapan bir lider iktidarda.

Trump, Beyaz Saray'dan Kuzey Kore konusunda çelişkili mesajlar geldiği yönündeki yorumlara da karşı çıktı.

Hafta başında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, gerilimin basında yansıtıldığı kadar ciddi olmadığını ifade etmişti.

Ancak daha sonra BBC'ye konuşan Beyaz Saray danışmanlarından Sebastian Gorka, "Başkanın ne dediğine bakmak gerek" ifadesini kullandı ve "Bakan Tillerson'un askeri meseleleri değerlendirmesini beklemek doğru olmaz" dedi.

Gorka röportajda "Eğer birisi sürekli olarak sizi öldüreceğini söyleyip duruyorsa bir noktada bunu ciddiye almanız gerekir" dedi.

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