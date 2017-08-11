AB'den Hollanda ve Belçika'ya: 'Zehirli yumurta' skandalı için birbirinizi suçlamayı bırakın

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Avrupa Birliği'nin (AB) sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu komisyon üyesi Vytenis Andriukaitis, 'zehirli yumurta' skandalı sonrası Hollanda ve Belçika'ya birbirlerini suçlamaya son vermeleri çağrısında bulundu.

Vytenis Andriukaitis, AB bakanları ile iki ülkeden yetkililerin acilen toplanması gerektiğini söyledi.

Hollanda ve Belçika'daki tavuk çiftliklerinde kullanılan Fipronil adlı haşere ilacının yumurtalara karıştığı ortaya çıkmıştı.

İki ülke birbirlerini skandal sonrası yavaş davranmakla suçlamış, AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu ise Belçika'nın skandal ile ilgili olarak sessiz kaldığına ilişkin iddialar üzerine inceleme başlatmıştı.

Perşembe günü, Hollanda ve Belçika'da bulunan iki şirkete düzenlenen baskınlarda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Avrupa'da 'zehirli yumurta' skandalı büyüyor

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AB, Fipronil'in gıdalara karıştırılmasını yasaklıyor.

İlacın gıdalara yaklaştırılması bile risk oluşturuyor.

AB mevzuatına göre ise üye ülkeler gıda güvenliği konusunda sorun çıkması halinde, derhal "Avrupa Uyarı Sistemi"ne bilgi vermek zorunda.

İngiltere: Kamu sağlığı için risk yok

Öte yandan, İngiliz hükümetine bağlı Gıda Standartları Kurumu (FSA), kamu sağlığının risk altında olmadığını açıkladı.

FSA yetkilileri, insanların "yumurta yemeyi bırakmaları" için bir neden olmadığını söyledi.

Ancak İngiltere'ye Hollanda'dan 700 bin yumurta getirildiği bilgisi üzerine önlemler alındı.

Sainsbury's ve Morrisons gibi dev süpermarket zincirleri, yumurtaların kullanıldığı sandviç ve salata gibi ürünleri raflardan kaldırdı.

Hollanda, Belçika ve Almanya'daki süpermarketlerde de, milyonlarca yumurta satıştan kaldırıldı.