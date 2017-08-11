'Yoksul erkekler bekar kalıyor'

Telif hakkı CHRISTOPHER FURLONG Image caption IFS yoksul ve zengin aileler arasındaki uçurumun açıldığını belirtti.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, yoksul ailelerden gelen erkeklerin 40'lı yaşlarına kadar bekar kalma olasılıkları zengin ailelelerden gelen erkeklerin yaklaşık iki katı olduğu iddia edildi.

Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS) tarafından yapılan çalışmada düşük gelirli erkeklerin düşük gelirli kadınlarla evlendikleri de belirtildi.

Çalışmaya göre bu sosyal hareketliliği azaltan ve yoksulluğu bir kuşaktan diğerine aktaran bir olgu.

Sosyal hareketlilik, toplumda bireyle­rin, zümrelerin veya kültür unsurlarının, ta­bakalaşmada ya da sosyal mekânda yer de­ğiştirmesi anlamına geliyor.

IFS'in bulguları ise 1970'te doğan ve yaşamları boyunca gözlemlenen insanlar üzerindeki uzun vadeli araştırmaya dayanıyor.

Araştırmada 42 yaşındaki erkeklerin üçte birinden fazlasının 2012 yılında bir eşi olmadığı ortaya çıktı. Daha yüksek gelirli erkeklerde ise bu oran yedide bir.

Çalışmaya göre yoksul sınıfa ait erkeklerin evlenme oranları düşükken boşanma oranları yüksek.

Çiftlerin incelendiği araştırmada varlıklı ailelerde eşler yoksul erkeklerin eşlerinden yüzde 70 daha fazla kazanıyor.

'Eşitsizlikler zamanla daha da artıyor'

IFS'te ekonomist Chris Belfield "Yüksek kazançlarının yanı sıra varlıklı ailelerin erkeklerinin iş sahibi olması, eş bulması ve eşlerinin yoksul kesimlerdeki eşlerden daha fazla kazanması olasılığı yüksek. Ve tüm bu eşitsizlikler zaman içinde daha da artıyor" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yoksul erkeklerin bekar kalma ya da boşanma oranları daha yüksek.

'Sosyal hareketlilik azalıyor'

IFS zengin anne ve babası olan insanların daha yüksek kazançlar elde ettiğine de dikkat eçkiyor.

2012 yılındaki verilere göre anne ve babası en zengin kesimden gelen 42 yaşındaki erkekler yoksul ailelerden ortalama yüzde 88 daha fazla kazanıyor. Bu rakam 2000 yılında yüzde 47 idi.

IFS Direktörü Paul Johnson BBC'ye açıklamasında zaman içinde sosyal hareketliliğin de azaldığını söyledi.

Johnson "Kendinize benzeyen biriyle evlenmeniz daha büyük olasılık. Bu da sosyal hareketliliğin azaldığı anlamına geliyor" dedi.

İngiltere Hazine Bakanlığı ise gelir eşitsizliğini azaltmak için çalıştıklarını açıkladı.