Donald Trump: Kuzey Kore'ye "atışa hazırız"

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Kuzey Kore'ye "atışa hazır" olduğunu söyleyerek gerilimi tırmandırma söylemlerinde yeni bir seviyeye geçti.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Trump, "Kuzey Kore'nin akılsızca bir hamle yapması ihtimaline karşı askeri çözümlerimiz yerinde ve atışa hazır. Umarım Kim Jong Un başka bir yol bulur!" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ise Donald Trump'ı, Kore yarımadasını "nükleer savaşın eşiğine getirmekle" suçluyor.

Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki adası Guam açıklarını hedef alacak yeni roket denemeleri yapacağını açıklamıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı ABD'nin Güney'in yanında girdiği savaş 1953'te biterken, yerini tehditlere bıraktı.

Guam'daki emniyet birimleri Cuma günü adada yaşayanlar için bir saldırı durumunda neler yapılması gerektiğini anlatan bir rehber yayınladı.

Rehberin başlığında "Patlamaya veya ateş topuna bakmayın - sizi kör edebilir" ifadeleri yer aldı.

Adada yaşayanlara bir saldırıyı fark ettikleri anda yere yatarak kafalarını korumaları tavsiye ediliyor: "Eğer patlama uzakta gerçekleştiyse şok dalgasının size ulaşması 30 saniyeden fazla alabilir."

Trump'ın açıklamaları ABD Savunma Bakanı James Mattis'in diplomasi açıklamasından saatler sonra geldi.

Mattis, ABD'nin Kuzey Kore ile yaşanan krizi diplomasi ile çözmeyi umduğunu, savaşın felaket olacağını ve diplomatik çözüm için mesafe alındığını açıklamıştı.