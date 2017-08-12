Auschwitz'ten kurtulan dünyanın en yaşlı adamı 113 yaşında öldü

Telif hakkı AFP Image caption Yisrael Kristall

Dünyanın en yaşlı adamı Yisrael Kristal, Cuma günü İsrail'de yaşamını yitirdi.

113 yaşındaki Kristal, Polonya'da doğmuş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Auschwitz Toplama Kampı'nda hayatta kalmayı başarmıştı.

114 yaşına girmesine bir ay kala yaşamını yitiren Kristal'in ailesindeki herkes Yahudi Soykırımı'nda öldürülmüştü.

Hayatının son yıllarını Haifa'da geçiren Kristal, geçen yıl Bar Mitsva (Yahudi erkeklerin 13 yaşlarına geldiklerinde yetişkinliğe geçişlerini simgeleyen törenleri) törenini 100 yıl gecikmeli olarak düzenleyerek uluslararası basında yer almıştı.

Kristal'in Bar Mitsva töreni Birinci Dünya Savaşı nedeniyle düzenlenememişti.

Yisrael Kristal annesi ve babasını Birinci Dünya Savaşı'nda, eşi ve iki çocuğunu da Yahudi Soykırımı'nda kaybetmişti.

Telif hakkı AFP Image caption İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tekrar evlenen Kristal'in iki çocuğu bulunuyor

Kristal Mayıs 1945'te Müttefikler tarafından bulunduğunda 37 kiloya düşmüştü. Tablet Mag dergisine göre Kristal, kendisini kurtaran Sovyet askerlerine tatlılar yaparak teşekkür etmişti.

1950'de İsrail'e taşınan Kristal, emekliliğine kadar konfeksiyon işiyle uğraşmıştı.

Guinness Rekorlar Kitabı Mart 2016'da Krital'i dünyadaki en yaşlı adam ilan etmişti.

Rekorlar kitabına girmesinin ardından bir açıklama yapan Kristal, nasıl dünyanın en yaşlı adamı olmayı başardığını bilmediğini söylemiş ve "Benden daha zeki, daha güçlü, daha yakışıklı adamlar vardı ama bugün hiçbir hayatta değil" demişti.

Ölümünün ardından İsrail haber sitesi Ynet'e konuşan Kristal'in kızı Shula Koperstoch babası hakkında şunları söyledi:

"Yaşadığı bütün zorluklara rağmen, bütün ailesini Soykırım'da kaybetmesine rağmen çok iyimserdi, her şeyin iyi tarafını görürdü."