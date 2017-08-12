Fotoğraflarla: Dünyada bu hafta

  • 12 Ağustos 2017

5-11 Ağustos tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında çekilen haber fotoğraflarından en etkileyicilerini derledik.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de muhalif lider Raila Odinga'nın destekçileri ateşe verdikleri bir lastiği itiyor. Odinga, seçim sisteminin hacklendiğini ve böylece seçimi kazandığı açıklanan rakibi Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın öne geçirildiğini savunuyor. Uluslararası gözlemciler ise seçimin özgür ve adil geçtiği görüşünde. Telif hakkı Goran Tomasevic/ Reuters
Image caption Kenya'nın başkenti Nairobi'de muhalif lider Raila Odinga'nın destekçileri ateşe verdikleri bir lastiği itiyor. Odinga, seçim sisteminin hacklendiğini ve böylece seçimi kazandığı açıklanan rakibi Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın öne geçirildiğini savunuyor. Uluslararası gözlemciler ise seçimin özgür ve adil geçtiği görüşünde.
Berlin'deki Tierpark Hayvanat Bahçesi'nde bir yavru kar leoparı ilk aşını oluyor. 13 Haziran 2017'de doğan leopara henüz isim verilmedi. Telif hakkı BRITTA PEDERSEN/ Getty Images
Image caption Berlin'deki Tierpark Hayvanat Bahçesi'nde bir yavru kar leoparı ilk aşını oluyor. 13 Haziran 2017'de doğan leopara henüz isim verilmedi.
Meksika'daki Ciudad Juarez kentinde bir gencin 15. yaş günü töreninde kalabalık bir evlilik teklifini seyrediyor. Telif hakkı Jose Luis Gonzalez/ Reuters
Image caption Meksika'daki Ciudad Juarez kentinde bir gencin 15. yaş günü töreninde kalabalık bir evlilik teklifini seyrediyor.
Kanadalı atlet Anicka Newell, Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası Kadınlar Sırıkla Atlama Finali'nde 4.55'lik denemesinde başarıya ulaşamamasına böyle tepki verdi. Telif hakkı Dylan Martinez/ Reuters
Image caption Kanadalı atlet Anicka Newell, Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası Kadınlar Sırıkla Atlama Finali'nde 4.55'lik denemesinde başarıya ulaşamamasına böyle tepki verdi.
Edinburgh'daki Fringe Festivali'nde düzenlenen bir gösteri ile festivalin 70. yılı kutlandı. 30 binden fazla gösterinin gerçekleştiği festival, alanındaki en büyük sanat festivali. Telif hakkı David Cheskin/PA
Image caption Edinburgh'daki Fringe Festivali'nde düzenlenen bir gösteri ile festivalin 70. yılı kutlandı. 30 binden fazla gösterinin gerçekleştiği festival, alanındaki en büyük sanat festivali.
Bristol Uluslararası Balon Festivali'nde balonlar kalkışa hazırlanıyor. Dört gün süren festivalde yüzden fazla sıcak hava balonu havalandı. Telif hakkı Steve Parsons/ PA
Image caption Bristol Uluslararası Balon Festivali'nde balonlar kalkışa hazırlanıyor. Dört gün süren festivalde yüzden fazla sıcak hava balonu havalandı.
Rusya'nın Tümen bölgesindeki Andreyevsky askeri poligonunda bir kadın, 2017 Uluslararası Ordu Oyunları yarışmalarında silahını hazırlıyor. Telif hakkı Maxim Shemetov/ Reuters
Image caption Rusya'nın Tümen bölgesindeki Andreyevsky askeri poligonunda bir kadın, 2017 Uluslararası Ordu Oyunları yarışmalarında silahını hazırlıyor.
Japonya'nın Yokohama kentinde Pikachu kostümü giyen performansçılar sıra halinde yürüyor. Kente turist ve ziyaretçi çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte bin 500'den fazla Pikachu karakteri şehrin farklı noktalarında boy gösterdi. Telif hakkı Tomohiro Ohsumi/ Getty Images
Image caption Japonya'nın Yokohama kentinde Pikachu kostümü giyen performansçılar sıra halinde yürüyor. Kente turist ve ziyaretçi çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte bin 500'den fazla Pikachu karakteri şehrin farklı noktalarında boy gösterdi.
Japonya'daki Todaji Tapınağı'ndaki keşişler, Büyük Buddha Heykeli'nin yaz temizliğini yapıyor. Bu devasa heykelin temizliğinde 150'den fazla keşiş ve Budist görev aldı. Telif hakkı Buddhika Weerasinghe/ Getty Images
Image caption Japonya'daki Todaji Tapınağı'ndaki keşişler, Büyük Buddha Heykeli'nin yaz temizliğini yapıyor. Bu devasa heykelin temizliğinde 150'den fazla keşiş ve Budist görev aldı.
İrlanda'nın Killorglin kentinde düzenlenen Keçi Festivali'nde yerli halk yabani bir keçiyi seçerek onu kral ilan ediyor. Üç gün süren bu festivalde geçen yılın kral keçisi de Perşembe günü kent meydanında yürütüldü. Telif hakkı Clodagh Kilcoyne/ Reuters
Image caption İrlanda'nın Killorglin kentinde düzenlenen Keçi Festivali'nde yerli halk yabani bir keçiyi seçerek onu kral ilan ediyor. Üç gün süren bu festivalde geçen yılın kral keçisi de Perşembe günü kent meydanında yürütüldü.
Güney Kore'deki Paju kentinin Kuzey Kore sınırında bulunan askerden arındırılmış bölgeyi ayıran dikenli teller barış ve iki ülkenin birleşmesine yönelik mesajlarla dolu. Telif hakkı Kim Hong-Ji/ Reuters
Image caption Güney Kore'deki Paju kentinin Kuzey Kore sınırında bulunan askerden arındırılmış bölgeyi ayıran dikenli teller barış ve iki ülkenin birleşmesine yönelik mesajlarla doldu.

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