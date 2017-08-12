Fotoğraflarla: Dünyada bu hafta
- 12 Ağustos 2017
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5-11 Ağustos tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında çekilen haber fotoğraflarından en etkileyicilerini derledik.
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