Hindistan'da bir hastanede 5 günde 60 çocuk öldü

Telif hakkı AFP Image caption Ölümlerin sebebi henüz netleşmiş değil

Hindistan'ın kuzeyindeki bir devlet hastanesinde 5 gün içinde en az 60 çocuğun öldüğü açıklandı. İddialara göre ölümlere ödenmeyen faturalar nedeniyle oksijen desteğinin kesilmesi yol açtı.

Uttar Pradeş bölgesinde gerçekleşen ölümlerin ardından yetkililer oksijen desteğinde sorun olduğunu kabul etse de ölümlerin bu yüzden gerçekleşmediğini belirtti.

Ölümlerin çoğu yenidoğan ve beyin iltihabı ünitesindeki bebeklerde gerçekleşti.

Gorakhpur ilçesinde yer alan Baba Raghav Das hastanesinde yaşanan ölümler son 5 günde art arda gerçekleşti. İlçedeki yetkililerden Anil Kumar, bu bebeklerin zaten kritik durumda olduğunu ve bu yüzden ölümlerin doğal nedenlerle de gerçeklemiş olabileceğini belirtti.

Ölümlerin 30'unun Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştiği açıklandı.

Hindistan'ın en yoksul bölgelerinden birinde yaşanan bu ölümlerin ardından hastaneye yeni oksijen tüpleri alınacağı açıklandı. Bölgede beyin iltihabı gibi nedenlerden her yıl yüzlerce çocuk yaşamını yitiriyor.

Telif hakkı AFP Image caption Ölümlerin çoğu yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gerçekleşti

Uttar Pradeş Sağlık Bakanı Sidharth Nath Singh de ölümlerde sıra dışı bir şey olmadığını, son üç yıldır Ağustos aylarında hastanede her gün ortalama 19-22 arası kişinin öldüğünü açıkladı. Fakat bu sayının sadece çocuklardan oluşup oluşmadığı belirsiz.

Ölümler Hindistan genelinde tepki çekti. BBC'nin Yeni Delhi'deki muhabiri Sanjoy Majumder, bazı vatandaşların yaşananları katliam olarak nitelendirdiğini aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de olayın soruşturulduğunu açıkladı.