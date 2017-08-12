Police and protesters clash in Charlottesville
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Virginia'da ırkçı ve ırkçılık karşıtı gruplar birbirleriyle çatıştı

  • 12 Ağustos 2017

Virginia'nın Charlottesville kentinde ırkçı ve ırkçılık karşıtı gruplar birbirleriyle ve polisle çatıştı, kentte OHAL ilan edildi.

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