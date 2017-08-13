Trump'ın 'Venezuela'ya askeri müdahale' açıklamasına Güney Amerika ülkelerinden tepki

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Güney Amerika ülkeleri, Venezuela'ya karşı askeri müdahalenin değerlendirdikleri seçenekler arasında yer aldığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ı kınadı.

Güney Amerika ülkelerinin ticari işbirliği örgütü Mercosur, bu sözleri nedeniyle Trump'ı kınayan bir açıklama yaptı.

Geçen hafta Venezuela'nın üyeliğini süresiz olarak askıya alan Mercosur; Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan oluşuyor.

Maduro'ya 'diktatör' diyen Peru yönetimi de kınadı

Mercosur üyesi olmayan Meksika ve Kolombiya da Trump'ı kınadı.

Arjantin, Venezuela demokrasisini desteklemenin tek yolunun diyalog ve diplomasi olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bölgedeki en sert muhaliflerinden Peru da Trump'ı kınayan ülkeler arasında yer aldı.

Venezuela dışişleri bakanı ise, Trump'ın sözlerinin düşmanca ve saygısızca olduğunu, Latin Amerika'yı istikrarsızlaştırma riski taşıdığını belirtti.

Beyaz Saray Maduro'nın telefonla görüşme talebini geri çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya karşı birçok seçeneği değerlendirdiğini, olası bir askeri müdahalenin de seçenekler arasında bulunduğunu söylemişti.

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Beyaz Saray, bu açıklama ardından Maduro'nun, Trump'la telefonda görüşmek için talepte bulunduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Maduro'ya, 'Trump'ın Venezuela'da demokrasi yeniden tesis edildiğinde kendisiyle konuşmaktan memnun olacağı' cevabının verildiğini belirtti.

Maduro bu talebinden mecliste yaptığı konuşmada da bahsetti.

Maduro'dan BBC ve CNN'e eleştiri

Venezuela lideri konuşmasında medyayı da eleştirdi ve BBC ile CNN'i 'bilgi manüplasyonu yapmakla' suçladı.

Maduro, "BBC korkunç, berbat bir şeye dönüştü. Arkadaşım Kraliçe buna ne der?" diye konuştu.

Venezuela'da Nisan ayından bu yana yaşanan gösterilerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.