Beyaz Saray, Trump'ın Charlottesville açıklamasını savundu: Irkçı gruplar da kınandı

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Beyaz Saray, ABDnin Charlottesville kentinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada aşırı sağcı ve ırkçı grupları adını vererek kınamadığı için eleştirilen Başkan Donald Trump'ı savundu. Yapılan açıklamada, Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grupları da kınadığı belirtildi.

Yazılı açıklamada, "Başkan dünkü açıklamasında, şiddet, bağnazlık ve nefretin her türünü güçlü bir şekilde kınadığını söyledi. Buna tabi ki beyazların üstünlüğünü savunanlar, Ku Klux Klan, neo naziler ve tüm aşırılıkçı gruplar da dahil" denildi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Irkçıların gösterisi öncesi ırkçılık karşıtları bir protesto gerçekleştirdi, iki grup birbiriyle ve polisle çatıştı

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumda ırkçılığa hiçbir şekilde geçit verilmemeli, beyazların üstünlüğünü savunanlar ve neo-Naziler" yazdı.

Charlottesville kentinde 32 yaşındaki Heather D Heyer'in öldüğü saldırıda 19 kişi, aşırı sağcıların yürüyüşüne karşı yapılan gösterilerdeki çatışmalarda da 15 kişi yaralanmıştı.

Saldırının şüphelisi 20 yaşındaki James Fields ise ikinci derece cinayet suçlamasıyla gözaltında tutuluyor.

Senatörlerden tepki

Birçok kentte protestolar ve anma etkinlikleri düzenlenirken, polis Seattle'da Trump yanlısı bir mitinge yaklaşan faşizm karşıtı eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

Şiddet olaylarından birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump, "pek çok tarafın sergilediği nefret, bağnazlık ve şiddeti kınadığını" belirtmişti.

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Trump'ın açıklamasında ırkçı grupların isimlerini anmaması bazı senatörlerin tepkisine neden olmuş, Colorado Valisi Senatör Cory Gardner, "Başkan şeytan'a ismiyle hitap etmeli" demiş, Gardner'a Marco Rubio ve Ted Cruz gibi Cumhuriyetçi Parti'nin bazı önde gelen senatörleri de destek vermişti.

ABD'de bazı gözlemciler Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesinin ülkedeki aşırı sağcı grupları canlandırdığını ve yeni bir enerji verdiğini söylüyor.