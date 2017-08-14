Yemen'de kolera vakaları 500 bini aştı

Telif hakkı EPA Image caption Kolera vakalarında tıbbi yardım alabilenlerin yüzde 99'u hayatta kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılar düzenlediği Yemen'deki kolera salgınında vaka sayısının 500 bini aştığını duyurdu.

Hastalığın geçen Nisan ayı sonundan bu yana bir salgına dönüşmesinden beri en az 1975 kişi hayatını kaybetti.

WHO, salgının yayılma hızının geçen aydan beri azaldığını ancak yine de günde en az 5 bin kişinin kolera olduğunu açıkladı.

Hastalık hijyen koşullarının bozulması ve su tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle yayılıyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı BBC, Yemen'de yetersiz beslenme tedavisi gören çocuklarla dolu bir hastaneye girdi.

Yemen'de 14 milyon kişi, temiz içme suyundan mahrum yaşıyor. Büyük şehirlerde çöpler de toplanmıyor.

Kolera, Vibrio cholera adlı bir bakteri bulunan gıda ya da suyun tüketilmesi sonucu, ishalle birlikte görülen akut bir hastalık.

Hastalığa yakalananların çoğunluğundaki belirtiler hafif ya da orta şiddette göülüyor, ancak daha ağır durumlarda tedavi edilmediği takdirde saatler içinde öldürebiliyor.

Yemen'in sağlık sistemi, şu an dünyanın en büyüğü olan kolera salgınıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Hükümet güçleri ve isyancı Husi hareketi arasında iki yıldır süren savaş nedeniyle, ülkedeki sağlık kuruluşlarının yarısından fazlası kapandı.

WHO, ilaç ve yardım malzemesi problemlerinin sürdüğünü ve 30 binden fazla sağlık çalışanının neredeyse bir yıldır maaş alamadığını duyurdu.

Sağlık çalışanları maaş alamıyor

WHO Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Yemenli sağlık çalışanları imkansız koşullarda görev yapıyor. Binlerce kişi hasta ama yeterli hastane, ilaç ve temiz su yok. Bu doktor ve hemşireler sağlık sisteminin bel kemiği. Onlar olmadan Yemen'de hiçbir şey yapamayız. Yaşamlarını sürdürmeleri için ücretlerini almaları lazım" dedi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayrıca tüm taraflara, Mart 2015'ten bu yana 8 binden fazla kişinin ölümüne, 46 binden fazla kişinin de yaralandığı çatışmaya acilen siyasi çözüm bulma çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, "Yemen halkı buna daha fazla dayanamıyor. Yaşamlarını ve ülkelerini yeniden kurmaya ihtiyaçları var" dedi.

WHO, Yemenli sağlık çalışanlarıyla birlikte kolera tedavi merkezleri kurmaya, mevcut sağlık kuruluşlarını yeniden inşa etmeye ve ilaç ile yardım malzemesi temin etmeye çalışıyor.

Kolera vakalarında tıbbi yardım alabilenlerin yüzde 99'u hayatta kalıyor.