İngiltere'de gözaltına alınan sarhoş uçak yolcularında yüzde 50 artış

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BBC'de yayımlanan Panaroma adlı televizyon programı, İngiltere'de Şubat 2016-Şubat 2017 döneminde havaalanlarında ve uçuşlarda sarhoş oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yolcuların sayısının yüzde 50 arttığını ortaya çıkardı. Yapılan bir araştırmaya göre, her beş kabin çalışanından biri alkollü yolcular tarafından fiziksel fiziksel istismara maruz kaldığını söylüyor.

Panaroma'nın elde ettiği verilere göre, İngiltere'de Şubat 2016-Şubat 2017 döneminde havaalanlarında ve uçuşlarda sarhoş oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yolcuların sayısı 387 oldu. Aynı sayı Şubat 2015-Şubat 2016 döneminde ise 255'ti.

İngiltere'de sivil havacılık yasalarına göre uçağa sarhoşken girmek ve uçakta sarhoş olmak suç sayılıyor ve bu suçları işleyenlere iki yıla kadar hapis cezası verilebiliyor,

Uçaklarda, izin verilen saatler dışında alkol satışı, lisans yönetmeliğince sınırlanıyor. Bu sınırlama, ülkedeki uluslararası havaalanlarında yapılan alkollü içecek satışını ise kapsamıyor.

Barlar erken ve geç saatlerdeki uçuşlarda yolculara hizmet vermek için açık kalabiliyor.

'Alkol satışı konusunda daha sert kurallar konulsun'

İngiltere İçişleri Bakanlığı, havaalanlarında alkol satışı konusunda daha sert kurallar konulması görüşünde. Parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası da raporunda aynı şeyi önerdi.

Birleşik Krallık Hava Yolları adlı ticari kuruluş da, yolcuların uçakta havaalanındaki gümrüksüz mağazalardan aldığı alkol ürünlerini tüketmesinin ceza gerektiren bir suç olarak kabul edilmesi için hükümetten ilgili yasada değişiklik yapmasını istiyor.

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'Fiziksel istismar' sorunu

Öte yandan İngiltere'de 4 bin uçak kabin personelinin katıldığı bir ankete göre, çalışanların yarısından fazlası İngiltere'deki havalimanlarında ve uçuşlarda sarhoş yolcular tarafından taciz edildi.

Ankete katılan her beş kabin personelinden biri, alkollü yolcular tarafından fiziksel istismara maruz kaldığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 14 yıl çalıştığı kabin ekibi müdürlüğünden ayrılan Ally Murphy, "İnsanlar bizi gökyüzünde sadece barmen olarak görüyorlar. Göğüslerime ve bacaklarıma dokunuyorlardı" dedi.

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Uçuş güvenliğini aksatan olaylarda yüzde 600 artış

Geçen yıl İngiltere'deki havaalanlarını yaklaşık 270 milyon yolcu kullandı. Yolcular her yıl İngiltere'deki havaalanlarında her yıl alkollü içkilere yaklaşık 300 milyon sterlin harcıyor. Bu rakam, toplam perakende satışlarının yaklaşık beşte biri.

Sivil Havacılık yetkililerine göre, 2012-2016 yılları arasında İngiltere'deki yolcuların uçuş sırasında "düzeni bozduğu" ve güvenliği aksattığı olaylar yüzde 600 arttı.

Bu olaylara neden yolcuların büyük bölümünün alkollü oldukları tespit edildi.