Kuzey Kore krizi: Japonya, Güney Kore ve Guam ne gibi önlemler alıyor?

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ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasındaki gerilim tehditlere dönüşürken, olası bir nükleer saldırıdan en çok etkilenecek ülkeler çeşitli önlemler alıyor.

Trump'ın Kuzey Kore yönetimini 'ateş ve öfke'yle tehdit etmesi, krizin sıcak çatışmaya dönüşmesi riskini gündeme getiriyor.

Kuzey Kore'nin elindeki nükleer başlıklı füzeler, Güney Kore ve Japonya'ya ulaşabilecek menzile sahip. Balistik füzelerin ABD toprağı olan Guam Adası açıklarına kadar ulaşabileceği iddia ediliyor.

Güney Kore'de gıda ve külçe altın satışları fırlarken, Japonya'da sivil savunma tatbikatlarının kapsamları genişletildi. Guam Adası, Kuzey Kore'nin tehditlerine 'boyu eğmeyeceği' sinyalleri verse de, turizmin olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.

Peki Kuzey Kore etkisinin ulaştığı topraklarda neler yaşanıyor?

Trump: Kuzey Kore'ye 'atışa hazırız'

Güney Kore: Hazır gıda fiyatları fırladı, sivil savunma tatbikatları arttı

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Kuzey Kore'nin füzeleri ve nükleer silahlarının tehdidi altında yaşayan Güney Kore hükümeti uzun süredir bunları görmezden geliyordu.

Ancak Reuters'a konuşan dev gıda şirketleri ve altın borsasından yetkililere göre, Washington ve Pyongyang arasındaki atışmalar sertleştikçe durum değişti.

Ağır silahlanma altındaki Kuzey-Güney Kore sınırında çatışma çıkabileceği endişesi yayıldı. Güney Kore halkı da, altın ve hazır yemek depolamaya başladı.

Combat Ration Inc. adlı dev gıda şirketi, satışlarının geçen hafta ortalama rakamlara göre yaklaşık yüzde 50 arttığını açıkladı. Bunun sonucunda gıda fiyatları da fırladı.

Reuters haber ajansına konuşan şirketin CEO'su Yoon Hee-yeul, 2006'da Kuzey Kore'nin yaptığı ilk nükleer denemeden bu yana Güney Korelilerin "bağışıklık kazandığını" söyledi. Ancak Yoon'a göre ABD ile yaşanan krize kadar hazır yemeklere talep bu boyutlara ulaşmamıştı.

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Aynı sektörden iki diğer şirket Babmart ve jun2food.com da, satışların patlamasını füze gerginliğine bağladı.

Öte yandan, altın satışlarında keskin bir yükseliş kaydedildi.

Reuters'a konuşan Güney Kore merkezli Gold Exchange 3M'nin yetkilileri, ufak külçe altınların 9 Ağustos'tan bu yana beş katına çıktığını açıkladı. 10 ve 100 gram arasındaki bu altınların günlük ortalama satış hacmi, eskiye oranla 50 külçeden 250 külçeye çıktı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir sığınağıın tabelası

Yatırımcılar, jeopolitik risklerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altını güvenli liman olarak görüyor.

Önlemlerden biri de, sivil savunma tatbikatlarında yapılan değişiklikler.

Güney Kore'de ulusal sivil savunma tatbikatları, beş dakika süren bir sirenle başlıyor ve arabalar belirlenen noktalarda durduruluyor. Yayalar ise sokaklardan tahliye edilerek metro istasyonlarındaki güvenli noktalara götürülüyor.

Bu seneki tatbikatlar ise daha kapsamlı olacak. 23 Ağustos'ta yapılması beklenen tatbikata, başkent Seul'de beş değil 25 ilçe katılacak.

Japonya: Nükleer sığınak satışlarında artış

Kuzey Kore'nin yapacağı olası bir nükleer saldırıdan en çok etkilenecek bir diğer ülke de, Japonya.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, kimyasal saldırı korkusuyla ülkede nükleer sığınakların satışlarında patlama yaşanıyor.

Bloomberg'e konuşan Teksas merkezli ABD'li sığınak üreticisi bir şirket, geçen haftalarda talebin iki katına çıktığını, bunların yüzde 80'inin Japonya'dan geldiğini söyledi.

Telif hakkı EPA Image caption Japonya'da sığınak üreticisi bir şirketin tanıttığı bir yeraltı sığınağı

Yerel basına göre, Japonya'da sığınak tedarik eden şirketler bekleme listeleri hazırlarken, hava temizleme cihazlarının satışı da fırladı.

Japon halkına olası bir nükleer saldırı sırasında güçlü binaların altına girmeleri gibi tavsiyelerin verildiği reklamlar, televizyonlarda dönmeye başladı.

Guam, Kuzey Kore'ye 'boyun eğmiyor'

Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası Guam Adası, daha çok bir tatil cenneti olarak tanınıyordu. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un buraya füze fırlatmayı planladığı iddiası, bu algıyı değiştirdi.

Guam Adası ise, Kim Jong-un'un tehditleri karşısında korkmayacağı sinyalini verdi.

Guam Valisi Eddie Calvo, Kuzey Kore'nin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini söyleyerek "Guam ABD toprağıdır… Burası sadece bir askeri üs değil" diye konuştu.

Eddie Calvo daha sonra yaptığı açıklamada, tehditlerin devam etmesi sonucunda en önemli gelir kaynağı olan turizmi baltalanacağı yönünde uyarı yapmayı ise ihmal etmedi.

Kuzey Kore'nin 'hedefindeki' Guam Adası

Telif hakkı AFP Image caption Guam Adası ekonomisinin yüzde 60'ı turizm, yüzde 30'u ise ABD ordusunun bölgedeki varlığına dayanıyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Vali Calvo," saldırı olmasa bile, savaşın davul seslerinin olumsuz etki yaratmaya yeteceğini" söyledi.

Nüfusu 162 bin olan Guam Adası'nda ekonominin yüzde 60'ı turizme, yüzde 30'u ise ABD ordusunun bölgedeki varlığına bağlı.

Adanın üçte biri ABD deniz ve hava kuvvetlerine ait ve bölgede 13 bin askeri personel ile aileleri yaşıyor.

Öte yandan ülkedeki sivil savunma yetkilileri, Guam halkına olası bir nükleer saldırısı karşısında yapması gerekenleri anlatan bilgi formları dağıttı.

İnsanlara körlük riski nedeniyle ateş topuna bakmamaları, hızla metro istasyonları gibi beton binalara saklanmaları gibi önerilerde bulunuldu.