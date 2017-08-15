Sierra Leone'de toprak kayması: Umutlar tükeniyor

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da meydana gelen toprak kayması sonrası can kaybı artıyor.

Afette 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Toprak altında kalanları kurtarma çalışmalarında ise umutlar tükeniyor.

Dün sabah erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasında, Sugar Loaf Dağı'nın bir yamacı evlerin üzerine çökmüştü.

Şiddetli yağış sonrası yaşanan toprak kayması sırasında birçok kişi hâlâ uykudaydı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Yardımcısı Victor Foh, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Freetown Belediye Başkanı toprak altından 270 cesedin çıkarıldığını söyledi.

Afette 3 binden fazla kişi de evsiz kaldı.

Olay yerinden: İnsanlar sevdiklerini arıyor

Umaru Fofana, BBC Afrika

Burada herkes ağıt yakıyor. Konuştuğum bir kadın ailesinden 11 kişiyi kaybettiğini, bir adam ise eşini, kaynanasını ve çocuklarını kaybettiğini söylüyor.

Adama adlı bir adam, toprağın kaydığı anı şöyle anlatıyor:

"Evin içindeydik. Çamurun geldiğini fark ettik. Kaçmaya çalıştık. Bebeğimi kucağıma almaya çalıştım ama çamur çok hızlıydı. Canlı canlı gömüldü. Kocam Alhaji'yi de göremedim. Bebeğim 7 haftalıktı."

Yüzlerce kişi yakınlarını bulma umuduyla bölgeye akın etse de konuştuğum bazı kayıp yakınları, aramalarının sonuçsuz kaldığını anlatıyor.

Bu tepenin eteklerine inşa edilmiş olan onlarca evden geriye hiçbir şey kalmadı, hepsinin üzeri çamurla kaplı.

Zemin sağlam gözükse de yumuşak. Yetkililer bu zemin üzerinde yürüyen insanların çamura batmasından endişeleniyor.

Sierra Leone yoğun yağışlara alışkın bir ülke olsa da güvenli olmayan evler sellerden etkileniyor. 1,2 milyon nüfuslu sahil kenti Freetown, her yıl yoğun yağış ve sellerle mücadele ediyor.

Ülkede 2015 yılında da muson yağmurlarının ardından meydana gelen selde 10 kişi ölmüş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.