2017 Galapagos Fotoğraf Yarışması'nın en iyi kareleri

  • 15 Ağustos 2017

Galapagos Adası Koruma Fonu'nun her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasında bu yılın birincileri açıklandı.

fırtınakuşu, yiyecek bulmak için su altını tarıyor Telif hakkı McKenna Paulley / Galapagos Adası Koruma Fonu
Image caption McKenna Paulley tarafından çekilen bu kare 2017'nin en iyi fotoğrafı seçildi. Fotoğraftaki fırtınakuşu, yiyecek bulmak için su altını tararken, suyun üzerinde yürür gibi görünüyor.
Kırlangıç kuyruklu martı uçuyor Telif hakkı Carlos Cuenca Solana / Galapagos Adası Koruma Fonu
Image caption Yarışmada, Hayvan Davranışları, Botanik, Manzara, Takımadada İnsan ve Hayvan Portresi başlıklarında da ödüller verildi. Kırlangıç kuyruklu martı fotoğrafı ile Carlos Cuenca Solana Hayvan Portresi başlığında birinci oldu. Genel yarışma içinde de ikincilik bu fotoğrafa verildi.
San Cristobal Adası sahilinde karaya vurmuş olan bir gemi Telif hakkı Andres Buenaño/ Galapagos Adası Koruma Fonu
Image caption San Cristobal Adası sahilinde karaya vurmuş olan Siempre Angelito VI isimli geminin fotoğrafı üçüncülük ödülü aldı. Fotoğrafçı Andres Buenano, bu kare için, zamanın güzellik üzerindeki etkisini kendisine hatırlattığını söylüyor. Bu kare aynı zamanda Takımadadaki İnsan kategorisinde birinci oldu.
Büyük mavi balıkçıl kuşu bir kaplumbağa yavrusunu yakalıyor. Telif hakkı Ivan Dario Vasquezala/ Galapagos Adası Koruma Fonu
Image caption Ivan Dario Vasquezala tarafından çekilen bu karede, büyük mavi balıkçıl kuşu bir kaplumbağa yavrusunu yakalıyor. Bu fotoğraf Hayvan Davranışları kategorisinin birincisi…
Galapagos alaycıkuşu yavrusunu besliyor Telif hakkı James Robins/ Galapagos Adası Koruma Fonu
Image caption Fotoğrafçı James Robins, Hayvan Davranışları kategorisinde ikinci olduğu karede, Galapagos alaycıkuşu yavrusunu besliyor.
Çimenlerin arasında iguanalar Telif hakkı Sheri Vandermolen/ Galapagos Adası Koruma Fonu
Image caption Sheri Vandermolen, iguanaların yaramaz karakterini fotoğrafladığı kare ile Hayvan Portreleri kategorisinde ikinci oldu.
Güneş ışınlarını yakalayan kaktüs Telif hakkı Eric Williams/ Galapagos Adası Koruma Fonu
Image caption Eric Williams Botanik kategorisinde, güneş ışınlarını yakalayan kaktüs fotoğrafıyla birinci oldu.
Leon Dormido ismi verilen kaya parçasının fotoğrafı Telif hakkı Eric Williams/ Galapagos Adası Koruma Fonu
Image caption Eric Williams, Manzara kategorisinde Leon Dormido ismi verilen kaya parçasının fotoğrafıyla birinci oldu.

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