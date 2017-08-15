2017 Galapagos Fotoğraf Yarışması'nın en iyi kareleri

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Yarışmada, Hayvan Davranışları, Botanik, Manzara, Takımadada İnsan ve Hayvan Portresi başlıklarında da ödüller verildi. Kırlangıç kuyruklu martı fotoğrafı ile Carlos Cuenca Solana Hayvan Portresi başlığında birinci oldu. Genel yarışma içinde de ikincilik bu fotoğrafa verildi.