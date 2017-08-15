Malezyalı prenses Müslüman olan Hollandalı eski mankenle evlendi

Prenses Tunku Tun İskenderiye, Johor Sultanı İbrahim İsmail'in altı çocuğundan biri ve tek kızı. Törende genç prenses, Malezya geleneklerine uygun şekilde babasının onayını ve duasını aldı. Yeni evli çifte daha sonra okunmuş su ve sarı pirinç serpildi.