Malezyalı prenses Müslüman olan Hollandalı eski mankenle evlendi
Malezya'daki Johor Hanedanı'nın prensesi Tunku Tun Emine İskenderiye görkemli bir törenle Hollandalı eski manken ve futbolcu Dennis Muhammed Abdullah'la (Verbaas) evlendi.
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EPA/Johor Royal Press Office
31 yaşındaki Melazyalı prenses Tunku Tun Emine İskenderiye, Pazartesi günü yapılan iki ayrı törenle 28 yaşındaki eski model Dennis Muhammed Abdullah'la (Verbaas) evlendi. Dennis Muhammed Abdullah dinini değiştirerek Müslüman olmuştu.
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AFP
Resmi düğün töreni halka açık yapıldı ve 1200 Malezyalı katıldı. Johor Bahru eyaletindeki Dataran Bandaraya meydanına toplanan kalabalık, kurulan dev ekrandan töreni izledi.
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AFP/Johor Royal Press Office
Prenses Tunku Tun İskenderiye, Johor Sultanı İbrahim İsmail'in altı çocuğundan biri ve tek kızı. Törende genç prenses, Malezya geleneklerine uygun şekilde babasının onayını ve duasını aldı. Yeni evli çifte daha sonra okunmuş su ve sarı pirinç serpildi.
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AFP/JOHOR ROYAL PRESS OFFICE
Fotoğrafta damat Dennis Muhammed Abdullah evlilik yeminini ediyor. Amsterdam yakınlarındaki bir şehirde Dennis Verbaas ismiyle doğan damat, 2005'te dinini değiştirerek Müslüman oldu. Johor'da bir gayrimenkul şirketinde çalışan Dennis Muhammed Abdullah, futbol kariyerinden sonra Singapur'da modellik yapmıştı.
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AFP
Düğün için Johor'da dev hazırlıklar yapıldı. Saray yeniden dekore edilirken, sokaklar bayraklarla kaplandı. Saray yakınlarındaki konutlarda güvenlik önlemleri artırıldı.
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AFP/Johor Royal Press Office
Malezya'nın güneyindeki Johor ülkede kendi özel ordusu olan tek eyalet. Johor hanedanı büyük bir servete sahip.
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AFP/JOHOR ROYAL PRESS OFFICE
Üç yıldır birlikte olan çift, Malezya'da bir cafe'de tanışmıştı.
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AFP/JOHOR ROYAL PRESS OFFICE
Zarif bir beyaz gelinlik giyen prensesin görkemli mücevherleri ve evlilik yüzüğü dikkat çekti. Geleneklere uygun olarak, geline 22.50 ringgit ( yaklaşık 5 dolar) değerinde bir çeyiz sandığı sunuldu.
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AFP/Johor Royal Press Office
Malezyalı prenses, yaptığı açıklamada karı koca olarak yeni bir eve yerleşeceklerini ve yeni bir hayata başlayacaklarını söyledi.