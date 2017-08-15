Şişman ama sağlıklı olmak 'mümkün değil'

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İngiltere'de yapılan bir araştırmada göre, aşırı kilolu ya da obez insanlarda tansiyon, kolestrol ve kan şekeri gibi göstergeler normal düzeylerde olsa bile, kalp hastalığı riskinin arttığı sonucuna varıldı.

Imperial College London ve Cambridge Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı araştırmaya katılan bilim insanları sonuçların, fazla kiloları taşımanın gelecekte sağlık problemlerine yol açabileceğini net bir şekilde gösterdiğini kaydetti.

Uzmanlar fazla kilolu ya da obez insanların, tıbbi açıdan bir soruları tespit edilemese bile kalp hastalığı risklerinin arttığı uyarısında bulundu.

European Heart Journal adlı bilimsel yayımda yer alan çalışmanın insanların "şişman ama sağlıklı" olabileceği anlayışına karşı son kanıtlardan biri olduğu belirtiliyor.

Yarım milyondan fazla kişinini verileri incelendi

Araştırmacılar, İngiltere de dahil 10 Avrupa ülkesindeki yarım milyondan fazla kişinin sağlık verilerini inceledi.

Çalışmada normal tansiyon, kolestrol ve kan şekeri düzeylerinin, obez insanlarda sağlıklarının iyi oldukları yönünde bir güvence olmadığı sonucuna varıldı.

Deneklerin 12 yıl süren takibi sonucu, 7,637 kişide kalp hastalıkları görüldü ve kilonun bir risk faktörü olduğu tespit edildi.

Çalışmada, aşırı kilolu ya da obez olmasına karşın tansiyonları, kan şekerleri ve kolestrol oranları normal olanların kalp hastalığı geçirme riskinin, bu normal göstergelere ve normal kiloya sapip olanlara kıyasla yüzde 28 daha fazla olduğu görüldü.

Hem şişman, hem de yüksek kolestrol, tansiyon ve kan şekeri olanları ise daha büyük bir risk altında olduğu kaydedildi.

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Araştırmacılara göre aşırı kilo doğrudan kalp sağlığını olumsuz etkileyemeyebiliyor ancak zamanla artan tansiyon ve kan şekeriyle kendisini gösterebiliyor.

Dr. Ionna Tzoulaki "Bence artık sağlıklı obez diye bir kavram yok. Çalışmamız, fazla kilolu ancak 'sağlıklı' olanların henüz sağlıksız bir metabolizma profili geliştirmediğini gösteriyor. Bu ilerde oluyor, sonra kalp krizi gibi olaylar ortaya çıkıyor" dedi.

İngiltere Kalp Vakfı'ndan Prof. Metin Avkıran ise "Burdan çıkartılması gereken mesaj, sağılıklı kilonun kalp sağlığında çok önemli bir adım olduğu" diye konuştu.