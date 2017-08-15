Kolombiya Devlet Başkanı Santos: 'FARC ile savaş tamamen sona erdi'

Telif hakkı AFP Image caption Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) son silahlarını da teslim etmesiyle 52 yıldır süren savaşa son noktanın tamamen konulduğunu açıkladı.

FARC'ın silahlarını yüklediği son kamyonun da yola çıkmasıyla Pondores'te düzenlenen törende konuşan Santos, "Silahların tamamen teslim edilmesi, silahların yüklendiği son kamyonların yola çıkmasıyla bu savaşa son nokta konuldu, çatışmalar tamamen sona erdi ve ulusumuz için yeni bir dönem başladı" dedi.

Hükümet, ülkenin kuzeyinde bulunan Pondores kırsalında Birleşmiş Milletler'in Kolombiya'daki gözlem ekibinin başında olan Jean Arnauld ve FARC üyeleri ile silahsızlanma sürecini başlatmıştı.

Silahsızlanma ve FARC'ın siyasi bir grup olarak hayatına devam etmesi iki taraf arasında imzalanan barış anlaşmasının şartlarındandı.

BM gözlemcileri Haziran ayında FARC örgütü mensuplarının silahlarını teslim etme işleminin büyük ölçüde tamamlandığını söylemişti.

Santos, Kolombiya barış süreci ile Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı.