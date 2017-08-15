Atina'daki orman yangını tekrar körüklendi

Telif hakkı AFP Image caption Gönüllüler ve yetkililer yangını söndürmeye çalışırken

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda 4 gün önce çıkan orman yangınları sönmeye yüz tutarken şiddetli rüzgarların esmeye başlamasıyla kontrolden çıkarak yeniden körüklendi.

Yunan itfaiye birimlerinin yetersiz kalması karşısında Yunan hükümeti AB'nin afetlere karşı dayanışmayı öngören mekanizmalarının harekete geçmesini talep etti.

Bu amaçla tonlarca su taşıyabilen 2 çift CL 415 tipi itfaye uçağı istedi.

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Bu tip uçakları da barındıran Fransa kendi orman yangınlarına karşı mücadele verdiği gerekçesiyle Atina'nın yardım talebine olumsuz yanıt verdi. Buna karşın Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'a 60 itfaiyeci göndermeyi kabul etti.

Rusya ve İsrail'in de Yunanistan'a yardım etmesi bekleniyor.

SYRIZA'ya sözünü tutmama eleştirisi

Yunanistan'daki ekonomik kriz nedeniyle bakımları yapılamayan itfaiye uçaklarının bir bölümü söndürme operasyonlarına katılamıyor.

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Radikal sol SYRİZA hükümeti, iktidara gelmeden önce yaptığı seçim kampanyalarında "Türk tehdidi bahanesiyle Yunan hava kuvvetlerine F-16 savaş uçakları alınması yerine itfaiye uçakları alınması gerektiği" yönündeki vaatlerini yerine getiremediği için eleştiriliyor.

Yunan itfaiye karargahı yaptığı açıklamada, Atina'nın kuzeydoğusundaki dağlık ve sahil bölgelerinden Kalamos ve Kapandriti ormanlarındaki yangınların kilometreler boyunca cephe oluşturduğu ve tüm uğraşlara rağmen yangının henüz kontrol altına alınamadığını kabul etti.

Köylüler evini terk etmiyor

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Yapılan tüm çağrılara rağmen boşaltılmak istenen yöredeki köy sakinleri ise evlerini terk etmeyi redderek yangına karşı verilen mücadeye katılmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

İtfaiye makamları, rüzgarın esmesiyle yangının Atina'nın kuzey semtlerine sıçramasını önlemek için uzun bölgeler oluşturdu.

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Kundaklama şüphesi

İtfaiye makamları, orman yangılarını söndürme operasyonlarına 210 itfaiyeci, 88 orman korucusu, 80 itfaiye aracı, 31 iş makinası, 40 adet su deposu aracı, 100 asker ve 4 askeri araç ile 5 itfaiye uçağı ve 7 itfaiye helikopterinin katıldığını açıkladı.

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Yunanistan'ın batısındaki Zakinthos adası ve Mora yarımadasındaki Amaliada bölgesinde devam eden yangıların da "kundaklama kuşkularını artırdığına" dikkat çeken makamlar, Atina'nın Parnitha dağı yöresinde yabancı uyruklu bir şüphelinin arabasında yapılan aramada parlayıcı sıvı maddeler bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.