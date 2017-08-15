Trump: "Charlottesville'de iki taraf da suçlu"

Telif hakkı Reuters Image caption ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Trump Tower'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ırkçı ve ırkçılık karşıtı grupların karşıya geldiği gösterilerde her iki tarafın da 'suçlu olduğu' açıklamasında bulundu.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde düzenlenen eylemlerle ilgili soruları New York'taki Trump Tower'da yanıtlayan Trump, "İki taraf da birbirine sopalarla geldi, izlemesi çok korkunç bir durumdu" diyerek solcuların da diğer gruba 'şiddetle yaklaştığını' söyledi.

Trump, ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürdüğü için bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sürücünün ise 'katil' olduğunu ekledi.

Amerikalı siyasetçi, Charlottesville'deki olaylarla ilgili henüz gün yüzüne çıkmamış gerçekler olduğunu vurgulayarak iki tarafta da 'iyi insanlar' olduğunu belirtti.

Irkçılığın kendisi göreve geldiğinden beri iyileştiğini söyleyen Trump, daha çok iş alanı yaratıldıkça ırkçılığın azalacağını öne sürdü.

'Washington'ın da heykelleri kalksın mı?"

Trump, ABD'nin ilk başkanı George Washington'a atıfla, 'Irkçı olduğu için George Washington'ın bütün heykellerini kaldıralım mı? Eyleme katılanların hepsi neo-Nazi değildi, kimisi heykelin kaldırılmasından şikayetçiydi" dedi.

Charlottesville'de geçen Cuma başlayan olaylarda, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine aşırı ırkçı gruplar protesto gösterileri başlatmıştı.

Karşı grubun ırkçılara tepki göstermesiyle iki grup arasında olaylar çıktı ve bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Irkçılık karşıtı grubun üzerine arabanın sürülmesiyle bir kişi hayatını kaybetti.