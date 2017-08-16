Bisikletle dolaştığı Afrika'nın 'hayal arşivini' oluşturan Türk

Hasan Söylemez bundan 8 ay önce en büyük hayali olan tüm Afrika'yı dolaşmak üzere yola çıktı.

O zamandan bu yana yaklaşık 4 bin km pedal çevirdi; Fas, Moritanya, Senegal, Yeşil Burun Adaları ve Gambiya'yı aştı, yüzlerce Afrikalı'ya en büyük hayallerini sordu.

5 yıl sürmesini planladığı yolculuğunda Söylemez'in amacı Afrika'nın "hayal arşivi"ni oluşturmak.

Söylemez henüz 8. ayında olduğu yolculuğunu ve topladığı hayalleri "Journey to Dreams" adıyla belgeselleştirip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Daha önce de bisikletle tüm Türkiye'yi dolaşmış olan Söylemez, Afrika yolculuğunu BBC Türkçe'ye anlattı.

Haber: Aylin Yazan