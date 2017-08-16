Portekiz'de dini tören sırasında ağaç yıkıldı: 13 ölü

Portekiz'de dini bir tören sırasında kalabalığın arasında düşen ağaç altında kalan 13 kişi hayatını kaybetti. Olayda 49 kişi de yaralandı.

Ülkeye bağlı Madeira Adası'nda yaşanan olayın video görüntülerinde kalabalığın panikle kaçıştığı görülüyor.

Yetkililer ölenlerin ikisinin çocuk olduğunu, yaralananlar arasında ise yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.

Ülke medyasında yer alan haberlerde yıkılan ağacın 200 yaşında bir meşe olduğu bildirildi.

Olay sonrası Madeira'da üç günlük yas ilan edildi. Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa da dayanışma için bölgeye gitti.

Tüm Portekiz halkının acıyı paylaştığını söyleyen Sousa'nın hastanede yaralıları ziyaret edeceği açıklandı.

Olayın gerçekleştiği Madeira, ülkenin güney batısında bulunan bir ada grubun en büyüğü ve Avrupalı turistlerin tatil amacıyla tercih ettiği bir yer.

'Ağaç çürümüştü'

Kente bakan tepelik bir alana konumlu bir kilise önünde toplanan kişiler Hazreti Meryem'in göğe yükselmesi yortusunu kutluyordu.

Öğle saatlerini biraz geçe yaşanan olayda Çeşme Meydanı'nda bulunan bir görgü tanığı o anları şöyle anlattı:

"Çok yüksek bir ses duydum ve baktığımda ağaç çok hızlı bir şekilde düşüyordu. İnsanlar kaçıştılar ama başaramayanlar altında kaldı."

Bir başka görgü tanığı ise, "Gelen sesler bize kaçma fırsatı verdi ama geriye baktığımızda ağaç altında insanlar vardı. Gördüklerimi hiçbir zaman unutmayacağım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Portekiz televizyonu RTP'ye konuşan görgü tanıkları gövdesi çürüyen ağacın 2 yıldır destekle ayakta durduğunu açıkladı.

Facebook canlı yayınında kaydedildi

Yerel yetkililer yaralananlar arasında Alman, Macar ve Fransız vatandaşlarının da bulunduğunu açıkladı.

Ağacın düştüğü an Facebook canlı yayını sırasında anbean kaydedildi.

Devlet Başkanı de Sousa, olayla ilgili kimin sorumlu olduğunu bulmanın yerel yetkililerin işi olacağını açıkladı.

Geçen yıl orman yangınları nedeniyle iptal edilen festivale bu ara nedeniyle bu yıl daha çok insanın katıldığı da bildiriliyor.