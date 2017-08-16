Nijerya'da üç kadın intihar bombacısının saldırısında en az 27 kişi öldü

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Nijerya'da üç kadın intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzey doğusundaki Borno eyaletinde bulunan bir mülteci kampının dışında gerçekleşen saldırıda onlarca kişi de yaralandı.

Saldırının yaşandığı Borno eyaleti radikal islamcı Boko Haram örgütünün güçlü olduğu yerlerden biri.

Son aylarda bu bölgedeki şiddet olaylarında bir yükseliş yaşanıyordu.

Boko Haram Nijerya'da 2009 yılından bu yana bir İslam devleti kurmak için savaşıyor.

Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir rapora göre, Boko Haram tarihte erkekten daha fazla kadın intihar bombacısı kullanan ilk örgüt.

AFP haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, ilk intihar bombacısının kendisini mülteci kampının hemen dışında patlattığını ve panic yarattığını söyledi.

Baba Kura isimli silahlı sivil savunma birimlerinin üyesi olan görgü tanığı, "insanlar kaçışırken asıl can kaybına neden olan diğer iki patlama yaşandı" dedi.

Geçen yıl Nijerya hükümeti bir açıklama yaparak, Boko Haram'ın yenildiğini ilan etmişti.

Ancak ülkedeki gazeteciler ordunun saldırıları durdurmakta yetersiz kaldığını Borno eyaletinde insanların bu nedenle mülteci kamplarına sığındığını bildiriyor.