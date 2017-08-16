Roman Polanski'ye üçüncü çocuk istismarı suçlaması

Telif hakkı Reuters Image caption ABD mahkemeleri Polanski'nin ülkelerine iade edilmesini sağlamaya çalışsa da başarılı olamadı

Yönetmen Roman Polanski'nin cinsel tacizine uğradığını söyleyen üçüncü bir kadın ortaya çıktı.

Adı Robin olarak açıklanan kadın, bir basın toplantısı düzenleyerek 1973'te 16 yaşındayken yönetmenin tacizine uğradığını söyledi.

Polanski 1978 yılında 13 yaşında bir çocukla cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmiş ve reşit olmayan bir kişiyle ilişkiye girdiği için tecavüz suçu işlediğine hükmedilmişti.

Mağdur Samantha Geimer, aradan geçen 38 yılın ardından geçen sene Polanski hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için mahkemeye başvurmuş, Polanski'yi affettiğini ve artık kendisi ve ailesi için bu davanın sonlanmasının en iyi seçenek olduğunu açıklamıştı.

Robin adlı kadının ise zaman aşımı nedeniyle dava açması mümkün değil.

Robin, olayın ardından bunu yalnızca bir arkadaşıyla paylaştığını ve Polanski'nin hayatının geri kalanını hapishanede geçirmesini istemediği için bunu ailesiyle paylaşmadığını söyledi.

Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen, ABD'den kaçtığından beri Fransa'da yaşıyor.

2010 yılında da İngiliz aktris Charlotte Lewis, 1983 yılında 16 yaşındayken Paris'te Polanski'nin cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı.