Galapagos Adaları'nda nesli tükenen köpekbalığı avlayan Çinliler tutuklandı

Telif hakkı EPA Image caption Ekvatorlu yetkililer ele geçirdikleri gemiden bu görüntüyü yayınladı

Galapagos Adaları'nda nesli tehlike altında bulunan köpekbalıklarını yakalandığından şüphelenilen bir geminin mürettebatı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Ekvator Cumhuriyeti'nin kontrolündeki Galapagos Adaları'nın deniz koruma alanı statüsünde olan karasularında Pazar günü bulunan Fu Yuan Yu Leng 999 adlı gemide yapılan aramada 300 ton balık bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda gemideki balıkların çoğu köpekbalıklarından oluştuğu ve aralarında koruma altında bulunan çekiç kafalı köpekbalığı gibi türler de olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 20 kişiden oluşan mürettebat, koruma altındaki türlerin kaçakçılığını yapmaktan suçlu bulunursa 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Galapagos Adaları, zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilmiş bir bölge.

Ekvator Çevre Bakanı Tarsicio Granizo Salı günü bir açıklama yaparak, gözaltına alınan kişiler hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Telif hakkı EPA Image caption Gemide bulunan köpekbalıkları

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bakan, "Bütün bu balıklar deniz koruma alanında yakalanmamış olabilir ama aralarında yavru, hatta bebek köpekbalıkları olması koruma alanında yakalanmış olabileceklerini gösteriyor" dedi.

Galapagos Ulusal Parkı Direktörü Walter Bustos ise geminin Galapagos deniz koruma alanında bugüne kadar yakalanan en büyük gemi olduğunu açıkladı.

2015'te de Ekvator'da 200 bin köpekbalığı yüzgeci ele geçirilmişti. Köpekbalığı yüzgeçleri Çin mutfağında rağbet gören bir yiyecek. Fakat Çin'den gelen bu talep, köpekbalıklarının neslini tüketebileceği için eleştiriliyor.