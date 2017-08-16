Obama'nın ırkçılık karşıtı Mandela alıntısı, Twitter tarihinin en beğenilen mesajı oldu

Telif hakkı Barack Obama

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, ABD'nin Virginia Eyaleti'ndeki ırkçı ve ırkçılık karşıtı grupların karşıya geldiği gösterilerin ardından attığı tweet beğeni rekoru kırdı.

Obama Twitter hesabı üzerinden, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına dayalı rejimini (apartheid) yıkarak yerine tüm ırkların eşit şekilde temsil edildiği bir demokrasi getirmek için verilen mücadeleye önderlik eden Nelson Mandela'nın sözlerini paylaştı.

Tweet'lerde, "Hiç kimse, başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret ederek doğmaz. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Ve eğer, onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir. Çünkü sevgi insan kalbine aksine kıyasla çok daha doğal gelir" ifadeleri yer aldı.

Obama'nın farklı etnik kökenden gelen çocukların fotoğrafıyla paylaştığı tweet, 3 milyondan fazla beğeni aldı.

Skip Twitter post by @BarackObama "No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 Ağustos 2017

Charlottesville'de geçen Cuma başlayan olaylarda, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine aşırı ırkçı gruplar protesto gösterileri başlatmıştı.

Karşı grubun ırkçılara tepki göstermesiyle iki grup arasında olaylar çıktı.

Irkçılık karşıtı grubun üzerine arabanın sürülmesiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Bölgede ayrıca olağanüstü hâl ilan edildi.