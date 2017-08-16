Lübnan'da tecavüzcünün kurbanıyla evlenerek cezadan kurtulmasını öngören yasa kaldırıldı

Telif hakkı AFP Image caption Madde 522 olarak bilinen yasanın kaldırılmasını talep eden kadınlar geçen Kasım ayında bir eylem gerçekleştirmişti.

Lübnan'da devlet medyasının haberine göre parlamento, kurbanıyla evlenen tecavüzcünün ceza almaktan kurtulmasını öngören yasayı yürürlükten kaldırdı.

Lübnan parlamentosunun yürütme ve adalet komisyonu, yasanın kaldırılması için parlamentoya Aralık ayında teklif vermişti.

Ancak Başbakan Saad Hariri'nin desteğine rağmen yasanın kaldırılması için oylamanın yapılması bu haftayı buldu.

Benzer bir yasa Tunus ve Ürdün'de de yürürlükten kaldırılmıştı.

Diğer yandan Cezayir, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Libya ve Suriye'de ise halen benzer bir yasa bulunuyor.

'Yasa ikinci bir saldırıydı'

Kadın hakları aktivistleri uzun zamandır Madde 522 olarak bilinen yasanın kaldırılmasını talep ediyordu.

Yürütülen kampanyalar, yasayı 'taş devrinden kalmış' olarak nitelendiren Kadın İlişkileri Bakanı Jean Oghassabian tarafından da desteklenmekteydi.

Aktivistler yasayı "tecavüzden kurtulanlara 'onur' adına gerçekleştirilen ikinci bir saldırı" olarak nitelendiriyordu.

Kadın hakları grubu Abaad, Madde 522'nin kaldırılmasını 'bir zafer' olarak nitelendirerek bunun gerçekleşmesini sağlayan milletvekillerine teşekkür ettiklerini belirtti.

'Kısmi bir zafer'

Başka bir yerel insan hakları grubu olan Kafa ise bu adamın 'kısmi bir zafer' olduğunu söylüyor.

Grup, Facebook mesajında Madde 522'nin "15 yaşındaki küçüklerle seksi içeren Madde 505, evlilik vaadiyle çocuğun baştan çıkarılmasını öngören Madde 518" ile devam ettiği uyarısında bulundu.

Bakan Oghassabian da Twitter'dan benzer bir kaygıyı dile getirerek, "Her ne kadar Madde 552'nin kaldırılmasını sevinçle karşılasak da, Madde 505 ve 518'in halen yürürlükte olmasına mesafeyle yaklaşıyoruz. Tecavüzden ötürü ceza almaktan kaçmanın hiçbir mazareti olmamalı" dedi.

Uzun zamandır aktivistler yasanın kaldırılması için hem online kampanyalar düzenliyor hem de sanat eylemleri gerçekleştiriyordu.

Aktivistler aynı zamanda evlilik içi tecavüzün de parlamento tarafından ele alınmasını talep ediyor. Madde 503'ün tecavüzü 'evlilik dışı zorla cinsel ilişkiye girmek' olarak tanımlamasına karşı çıkıyorlar.