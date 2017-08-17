Putin'in üstsüz fotoğrafları sosyal medyada yeni bir trend yarattı

Telif hakkı Pavel Durov / Instagram Image caption Telegram CEO'su Pavel Durov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üstsüz güneşlendiği fotoğrafları, sosyal medyada yeni bir trendin başlamasına yol açtı.

Akıllı telefon mesajlaşma uygulaması olan Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Instagram'dan paylaştığı mesajında #PutinShirtlessChallenge (#PutinÜstsüzMeydanokuması) etiketiyle insanların fotoğraflarını paylaşmasını istedi:

"Instagram hesabımda Putin'in üstsüz fotoğraflarının seviyesi ile başedebilmek için elimi biraz yükseltmek zorundaydım. Eğer Russanız, #PutinShirtlessChallenge'a katılın. Putin'den iki kural: Montaj yok, göz boyama yok. Yoksa alfa değilsiniz."

Telif hakkı Reuters Image caption Putin'in Ağusyos ayının başında Sibirya'nın güneyine gerçekleştirdiği tatilden bir fotoğraf

Devlet Başkanı Putin'in daha önce de paylaşılan üstsüz fotoğrafları bütün dünyanın ilgisini çekse de sosyal medyada bir kampanya konusu henüz olmamıştı.

Telif hakkı AFP/GETTY Image caption Putin'in 2009 yılından bir fotoğrafı

Pavel Durov ise fotoğrafıyla sosyal medyada "çıtayı yükseğe çıkardığı" yorumlarına yol açarak bir günde 47 bin beğeni aldı.

Durov'un çok sayıda takipçisi fiziğine övgüler yağdırırken, "ideal bir erkek" olduğu yorumunda bulundu.

Etiket, siyasetçi Dmitry Gudkov da dahil olmak üzere Twitter'da da çok sayıda destek gördü.

Rusya'dan dünyanın başka yerlerine tatile giden çok sayıda erkek, Instagram'a yükledikleri fotoğraflarla akıma destek verdi.

Telif hakkı Nikolay Sokolov Image caption Nikolay Sokolov

Telif hakkı Kostya Pro Image caption Konstantin Protsky

Anastasia ise kadınların da bu kampanyadan ayrı kalmaması gerektiği yorumu ile bir paylaşımda bulundu.

Telif hakkı Anastasia Image caption Anastasia

Putin'in fotoğrafları Ağustos ayının başında devlet televizyonlarında yayımlandığından beri büyük ilgi görüyor.

Kimileri başkanlık için dördüncü defa aday olacak mı sorusunu tartışırken kimileri de fotoğrafların Kremlin'in ABD'ye "sert bir mesaj vermek" amacıyla kullanıldığını söylüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Putin ve Savunma Bakanı Sergey Shoigu

Oluşturulan etiket sosyal medyada aynı zamanda çok sayıda esprili yorumun yapılmasına da neden oldu. Kimileri akıma kedisinin fotoğrafını paylaşarak katıldı.