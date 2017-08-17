BBC'nin Washington'daki muhabiri Anthony Zurcher yazdı: 'Cumhuriyetçiler için hesaplaşma günü yaklaşmış olabilir'

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı ABD Başkanı Donald Trump, ırkçılık karşıtı grupları da sorumlu tuttu.

Geçtiğimiz yıl Başkanlık yarışı için kampanya dönemi devam ederken birçok Cumhuriyetçi, Donald Trump'ın nükleer enerjiye benzediği fikri üzerinde anlaştı. Onun gücü, eğer iyi dengelenebilirse, Cumhuriyetçi partiye bir nesil yetecek ivmeyi verebilir düşüncesindelerdi.

Bu nedenle parti Trump'ı kucakladı. Reince Priebus ve Sean Spicer gibi Cumhuriyetçi partinin gözde isimleri Beyaz Saray ekibine katıldı. Biraz yardımla nükleer canavar evcilleştirilebilir düşüncesindelerdi.

Ama neredeyse yedi ay sonra gelinen noktada, bu hesabın hatalı olduğunu inkar etmek giderek zorlaşıyor.

Eğer kontrol sağlanamazsa Trump'ın dokunduğu her şey radyoaktif maddeye dönüşebiliyor.

Tecrübeli bir muhabir olan Carl Bernstein, isimleri gizli kalmak şartıyla kendisine konuşan birçok üst düzey Cumhuriyetçi partilinin, Donald Trump'ın başkanlığa uygun bulmadıklarını söylediklerini aktarıyor.

CNN'den Jim Acosta ise Cumhuriyetçi partinin liderliğinden bir kaynağın kendisine, "Trump'ın yönetebilme gücü her saat azalıyor" dediğini söylüyor.

Şu ana kadar birçok Cumhuriyetçi Charlottesville'deki şiddeti çok dikkatli ifadelerle kınadı ve bu şekilde parti üzerinde oluşan politik fırtınaya bir sığınak yaratmaya çalıştı.

Ancak konu Başkan Trump'ı açıklamaları nedeniyle hedef almak olduğunda, her biri sözlerini dikkatle seçiyor. Ancak durumdan duydukları rahatsızlığı ancak özel ortamlarda fısıldıyor.

Yönetim içindeki yetkililer ise çok daha dikkatliler. Başkanı özel kalem müdürü John Kelly, Salı günü düzenlenen basın toplantısında Trump'ın yanındaydı ve yapılan açıklamalardan irkilmiş bir halde görünüyordu ama bugün yine işinin başındaydı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Trump'ın Salı günü gerçekleştirdiği ve sarf ettiği sözlerin çok tartışıldığı basın toplantısında ekonomi başdanışmanı Gary Cohn da solda görünüyor.

Trump söz konusu açıklamaları yaparken yanında olan isimlerden ekonomi başdanışmanı Gary Cohn'un ise toplantı sonrası yakın arkadaşlarıyla, kullanılan ifadelerden duyduğu üzüntüyü ve nefreti paylaştığı iddia edildi. Ancak o kadar da nefret etmemiş olacak ki Cohn, duygularını açıkça paylaşmadı.

Belki de Cumhuriyetçilerin, söz konusu Trump olduğunda açıklamalarına dikkat ediyor olmalarının sebebi bu filmi daha önce izlemiş olmaları.

Kampanya sırasında Trump, Meksikalı mültecileri suçlu ve tecavüzcü olarak nitelemiş, Irak'ta ölen bir Müslüman Amerikalı bir askerin ailesine hakaret etmiş ve nüfusunu kadınları "ellemek" için kullandığını itiraf eden sözleri medyaya sızmıştı.

Ve fakat Cumhuriyetçiler ne zaman böyle bir durum yaşanıp fırlatma koltuğunu kullanma noktasına gelseler Trump bir şekilde krizi atlatabildi.

Ancak "Bu da geçer" yaklaşımı her zaman doğru çıkmayabilir.

Trump defalarca kez hayatta kalma başarısını kanıtladı. Birçok politik rakibini arkasında bıraktı. Ama son kriz sonrası Cumhuriyetçiler için hesaplaşma günü yaklaşmış olabilir.