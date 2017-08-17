'Kızımın ölümü ancak bu şekilde anlamlı olur'
Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Charlottesville'de hayatını kaybeden Heather Heyes'in annesi: 'Kızımın ölümü ancak bu şekilde anlamlı olur'

  • 17 Ağustos 2017

Charlottesville'de geçen hafta sonu yaşanan olaylardan hayatını kaybeden Heather Heyes'in annesi Susan Bro, kızının anma toplantısında konuştu.

Dinleyicilerin yaşananların farkında olmasını isteyen anne, "ancak bu şekilde kızımın ölümünün bir anlamı olur" dedi.

Heather Heyes ırkçılık karşıtı bir yürüyüş sırasında kalabalığın arasına giren bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracı kalabalığın üzerine süren kişi polis tarafından tutuklandı.

İlgili Konular