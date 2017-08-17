Charlottesville'de hayatını kaybeden Heather Heyes'in annesi: 'Kızımın ölümü ancak bu şekilde anlamlı olur'

Charlottesville'de geçen hafta sonu yaşanan olaylardan hayatını kaybeden Heather Heyes'in annesi Susan Bro, kızının anma toplantısında konuştu.

Dinleyicilerin yaşananların farkında olmasını isteyen anne, "ancak bu şekilde kızımın ölümünün bir anlamı olur" dedi.

Heather Heyes ırkçılık karşıtı bir yürüyüş sırasında kalabalığın arasına giren bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracı kalabalığın üzerine süren kişi polis tarafından tutuklandı.