Avustralya: Tek Ulus partisi lideri burkayı yasaklama oturumuna burkayla geldi

Telif hakkı EPA Image caption Pauline Hanson Avustralia Senatosu'nda

Avustralya'da aşırı sağcı Tek Ulus partisinin lideri, burkayı yasaklamak için Senato'da yapılacak oturuma burkayla geldi.

Pauline Hanson, burkayla geldikten sonra her zamani koltuğuna oturdu.

Adalet Bakanı George Brandis ise Hanson'un "gösterisini" kınadı, ülkedeki azınlıklara hakaret etmemesi yönünde telkin verdi ve ekledi:

"Hayır Senatör Hanson, burkayı yasaklamayacağız."

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Brandis'in Hanson'a yönelik konuşması muhalefet partileri tarafından da alkışlandı.

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Telif hakkı EPA Image caption Tek Ulus Senatörü Pauline Hanson, normal kıyafetiyle

Pauline Hanson ise bir açıklama yaparak "Yüzü tamamen kapatan kıyafetleri yasaklama ihtiyacı günümüz Avustralyası için önemli bir konuydu" dedi.

Burkayı yasaklama önerisi, Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde Senato'da oylanacak.