Henry Jackson Derneği: YPG'ye katılan İngilizler, İngiltere için tehdit oluşturuyor

Telif hakkı Family handout Image caption IŞİD'e karşı savaşmak için YPG'ye katıldığını açıklayan ilk İngiliz Erik Scurfield olmuştu

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği son raporunda Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri'ni (YPG) "vahşi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu" olarak tanımladı. Raporda, YPG'ye katılan İngilizlerin, İngiltere için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu belirtiliyor ve İngiliz hükümetinden PKK propagandasına karşı harekete geçmesi isteniyor.

Henry Jackson Derneği'nin raporunun başlığı, "Unutulmuş yabancı savaşçılar: Suriye'deki PKK".

Raporda, YPG'ye katılan tüm savaşçıların bu örgüt ile PKK arasındaki bağlantının farkında olmadığına dikkat çekiliyor.

Vurgulanan diğer noktalar ise YPG'ye katılanların İngiltere'ye dönünce "terör eylemleri veya yalnız kurt saldırıları düzenleme" ihtimali bulunduğu ve İngiliz hükümetinin İngilizlerin YPG'ye katılmasına karşı önlem alması gerektiği.

2014'ten bu yana aralarında İngiltere'nin de olduğu Batı ülkelerinden yüzlerce gönüllü YPG'ye katılmıştı. YPG bu kişilerin savaştığı "YPG Enternasyonalist Taburu"nu kurmuştu.

Henry Jackson Derneği'ne göre de YPG'ye şu ana kadar en az 12 ülkeden onlarca gönüllü katıldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise Suriye ve Irak'taki çatışmalara katılmaya giden İngilizlerin ülkeye döndüklerinde güvenlik incelemesinden geçtiğini söylüyor.

'PKK propagandasına karşı harekete geçilmeli'

Henry Jackson Derneği bünyesindeki "Radikalleşme ve Terörizme Yanıt Merkezi"nin raporunda PKK ile ilgili şu ifadeler yert alıyor:

"PKK, Abdullah Öcalan'ın kişi kültü etrafında kurulmuş, diğer Kürt ve solcu gruplara saldırmış, kendisine itiraz eden yüzlerce kişiyi öldürmüştür. Türkiye'nin tatil beldelerinde Batılıları öldüren ve fidye için kaçıran bu örgüt, organize suç etrafında kuruludur ve Avrupa'daki Kürtleri haraca bağlamak, para aklamak, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetler yürütmektedir."

Raporda bu kişilere silah ve patlayıcı eğitimi verilmesinin bir risk taşıdığına da dikkat çekiliyor.

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Batılıların katılma gerekçeleri

Bugüne kadar YPG bünyesinde IŞİD'e karşı savaşan dördü İngiliz, 29 Batılı gönüllü öldü.

Henry Jackson Derneği'nin raporunda, bazı Batılıların ideolojik nedenlerle YPG'ye katıldıkları, bazılarının ise para için veya insan öldürme isteklerini tatmin etmek amacıyla bu yönde bir karar aldıkları belirtildi ve bu kişilerin ciddi akıl sağlığı sorunları olduğu belirtildi.

Derneğin araştırmacılarından Kyle Orton raporla ilgili yaptığı açıklamada "PKK ve YPG birdir. YPG'yi destekleyenler terörizme karşı savaşmaktansa bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü güçlendiriyorlar" dedi ve ekledi:

"Hükümet İngilizlerin bu tuzağa düşmemesi için acilen harekete geçmeli.

"Orada bulunan ve geri dönmek isteyenlerin ciddi incelemelerden geçmesi ve topluma zarar verme ihtimali bulunan tehlikeli bireylere dikkat edilmesi gerekiyor."

Analiz

BBC Politika Muhabiri Emma Vardy

IŞİD'in yükselişinin ardından yabancı savaşçılar meselesi İngiltere için temel bir güvenlik ve politika meselesi haline geldi.

IŞİD'e karşı savaşmak için YPG'ye katılan İngilizler kendilerini 1930'larda faşizme karşı savaşmak için İspanya iç savaşına katılmaya giden İngilizlere benzetiyor.

Yetkililer İngilizleri savaşmak için herhangi bir gruba katılmamaları hakkında uyarsa da YPG bünyesinde savaştığı için cezalandırılan tek bir kişi olmadı.

İngiliz hükümeti YPG ve PKK'yı iki ayrı örgüt olarak görüyor.

YPG'ye katılmaya gidenlerin bir kısmı insani gerekçelerle savaşmaya gittiklerini, bir kısmı ise Kürtlerin solcu ideolojilerinden etkilendiklerini söylüyor.

Henry Jackson Derneği

Adını ABD'li Demokrat Senatör Henry Jackson'dan alan Londra merkezli düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği, kendisini "liberal demokrasinin savunucusu" olarak tanımlıyor, Batı ülkelerinin güçlü ordulara sahip olmasını savunuyor ve yalnızca "modern liberal demokrat" devletlerin meşru olduğunu öne sürüyor.

Henry Jackson Derneği'nin üyeleri ve destekçileri arasında ABD, Almanya, İngiltere, İsrail gibi ülkelerden siyasetçiler, gazeteciler, güvenlik yetkilileri ve araştırmacılar bulunuyor.

Dernek geçen yıl da Türkiye'yle ilgili bir rapor yayımlamış ve Türkiye'nin Suriye'de sınırları belirlenmiş bir PKK varlığını kabul etmesi gerektiğini, Türkiye ve Batı'nın ilişkilerinin kötüleşmeye devam etmesi durumunda buradaki "askeri üslerin Kıbrıs ve Irak Kürdistanı'na taşınabileceğini" ve böylece Ankara'nın bu üsleri Batı'ya karşı bir araç olarak kullanmasının önüne geçileceğini belirtmişti:

"Pakistan'ın Afganistan'daki cihatçılara verdiği desteği bugün Türkiye Suriye'deki cihatçılara veriyor, topraklarını kullanmalarına, Türkiye'de saklanmaları, para toplamaları ve tedavi olmalarına izin veriyor."

Yine Kyle Orton'un hazırladığı raporda Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ülke içindeki operasyonları ve Suriye'ye müdahalesi eleştirilmiş, Türkiye'nin Suriye'deki cihatçı ve İslamcı örgütleri desteklediği ifade edilmişti.