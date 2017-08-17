Game of Thrones'u yayımlayan HBO'nun sosyal medya hesapları hacklendi

Telif hakkı HBO Image caption Hindistan'da 4 kişi Game of Thrones'un bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle tutuklanmıştı

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'u (Taht Oyunları) yayımlayan Amerikan HBO kanalının sosyal medya hesapları hacklendi.

"OurMine" adlı bir hacker grubu, HBO'nun Facebook ve Twitter hesaplarını ele geçirdi.

Grup, HBO'nun Twitter sayfasından, "OurMine burada ve biz sadece hesapların güvenliğini test ediyoruz. HBO ekibi, güvenliğinizi arttırmak için lütfen bizimle iletişime geçin" diye tweet attı.

Telif hakkı Twitter: HBO

HBO'nun sosyal medya hesaplarına yazılan mesajların bir kısmı daha sonra kaldırıldı. HBO yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

1,5 terabayt büyüklüğünde veri çaldılar

Temmuz ayında HBO'dan 1,5 terabayt büyüklüğünde veri çalan bilgisayar korsanları, Game of Thrones'un 4. bölümünü sızdırmış, henüz yayımlanmamış beşinci bölümün de senaryosunu yayımlamıştı. HBO'ya ait bazı veriler ile Amerikan kanalında yayımlanan diğer bazı dizilerin yayımlanmamış bölümleri de sızdırılmıştı.

HBO tüm bu gelişmeler sonrası en yeni siber güvenlik sistemlerini denemeye başlamıştı.

Hindistan'da 4 kişi Game of Thrones'un bazı bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle tutuklanmıştı.

Dizinin yayımlanmamış bölümlerinin Avrupa ülkelerinde de bir takım bilgisayar korsanlarının eline geçtiği ve bölümlerden birinin yayına girmeden birkaç gün önce bazı internet sitelerinde yayımlandığı belirtiliyor.