Barcelona'nın merkezinde kamyonetle saldırı: 'En az 1 ölü, 20 yaralı'

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İspanya'nın Barcelona kentinde beyaz bir kamyonetin sürücüsü, şehrin en kalabalık ve turistik caddelerinden biri olan La Rambla'da aracını yayaların üzerine sürdü. Saldırıda en az 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Silahlı iki kişinin bir restorana girdikleri kentten gelen haberler arasında.

Barcelona polisinin verdiği bilgiye göre kamyonetin sürücüsü saldırının ardından yürüyerek alandan kaçtı. Güvenlik güçleri halen sürücüyü arıyor.

Reuters haber ajansı ise yerel bazı medya kuruluşlarına dayandırdığı haberinde bu olayın hemen ardından silahlı iki kişinin bir restorana girdiklerini bildirdi.

Telif hakkı AFP

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un tüm yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Barcelona polisi ise Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ramblas'ta büyük bir olay gerçekleşti. Yaralılar var" dedi.

Skip Twitter post by @mossos There has just been a massive trampling on the Ramblas in Barcelona by a person with a van. There are injured — Mossos (@mossos) 17 Ağustos 2017

Yerel saatle 17:05 civarında meydana gelen olayın ardından bölgedeki kişilerin koşarak kaçtığı görüldü.

Ambulanslar bölgeye akın ederken, alan kordon altına alındı.

Sağlık ekiplerinin yerde yatan ve yaralananlara müdahale ettiği belirtiliyor.

Barcelona Belediyesi'ne bağlı Acil Durum Birimi ise Twitter'dan "insanların iyi olduklarını ailelerine sosyal medyadan duyurmasını, böylelikle telefon hatlarının çökmesinin önlenebileceğini" aktardı.

'Alanda çok sayıda aile vardı'

Barcelona'nın merkezindeki La Rambla'nın çevresindeki işyerleri ile bölgedeki metro istasyonları da kapatıldı.

Catalunya Meydanı da yaya girişine kapatılırken, Barcelonalılara kent merkezine gitmemeleri uyarısı yapıldı.

Olay yerinin etrafındaki kişilerin çevredeki mağazalara ve cafelere sığındıkları görüldü.

'Herkes saklanmak için koştu'

20 yaşındaki Marc Esparcia adlı bir görgü tanığı BBC'ye olayı şöyle anlattı:

"Herkes saklanmak için koştu. Çok sayıda insan vardı, alanda çok sayıda aile vardı. Burası Barcelona'nın en çok ziyaret edilen alanlarından biri.

"Sanırım (araç) birkaç kişiye çarptı, çok korkunçtu. Büyük bir panik vardı.

La Rambla Caddesi