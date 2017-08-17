Fotoğraflarla: 2014'ten bu yana Avrupa'da araçlarla düzenlenen saldırılar
Son yıllarda araçların yayaların üzerine sürülmesi, bir "terör saldırısı" yöntemi haline geldi. 2014'ten bu yana Avrupa'nın çeşitli kentlerinde bu yöntemle düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da araçlarla düzenlenen saldırıları derledik.
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Getty
Nantes, 22 Aralık 2014 - Fransa'nın Nantes kentinde bir sürücü, minibüsünü Noel pazarında alışveriş yapan halkın üzerine sürdü. Saldırıda 11 kişi yaralandı. Daha sonra bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Önce saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı duyuruldu, sonra farklı bir açıklama yapıldı. Saldırgan daha sonra hapishanede kendini asarak intihar etti.
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AFP
Nice, 14 Temmuz 2016 - Fransa'nın milli bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü'nde, bir kamyon kutlamaları izleyen binlerce kişinin arasına daldı. Saldırıda en az 84 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 31 yaşındaki Tunuslu saldırgan olay yerinde polis tarafından vuruldu. Fransız polisi, saldırganın IŞİD tarafından 'radikalleştirildiğini' açıkladı.
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AFP
Berlin, 19 Aralık 2016 - Almanya'nın başkentindeki Noel pazarında bir kamyon kalabalığın içine daldı. 12 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. İtalya'ya kaçan saldırgan, kimlik kontrolü sırasında bir polis memurunu vurduktan sonra yakalandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Saldırgan Anis Amri'nin İtalya'da cezaevindeyken radikalleştiği iddia edildi.
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Press Association
Londra, 22 Mart 2017 - İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırgan önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü, sonra parlamento binası dışında silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürdü. Bir başka polis de saldırganı vurdu. Londra Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı 52 yaşındaki İngiltere doğumlu Khalid Masood'un düzenlediğini açıkladı.
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AFP
Stockholm, 7 Nisan 2017 - İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde yayaların üzerine sürülen bir kamyonla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak yakalanan zanlının 39 yaşında bir Özbekistan vatandaşı olduğu ve sığınma başvurusunun reddedildiği açıklandı. İsveç polisi saldırganın IŞİD sempatizanı olduğunu duyurdu. Özbekistan yetkilileri ise saldırganın daha önce IŞİD'e katıldığını duyurdu.
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AFP
Londra, 3 Haziran 2017 - Saldırı, London Bridge'te bir minibüsün yayaların üzerine sürülmesiyle başladı. Saldırganlar araçtan inip köprü yakınlarındaki Borough Market'ta aralarında polislerin de olduğu bazı kişileri bıçakladı. 7 kişi hayatını kaybetti, en az 48 kişi yaralandı. IŞİD internet sitesinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.
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Reuters
Paris, 9 Ağustos 2017 - Fransa'nın başkenti Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü, 6 asker yaralandı. Saldırı sonrası kaçan araç sürücüsü otoyolda takip edildi, vurularak yakalandı.
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AFP
Son olarak Perşembe günü İspanya'nın Barcelona şehrinde bir kamyonet, kentin en kalabalık ve turistik caddelerinden La Rambla'da yayaların üzerine sürüldü. 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi.