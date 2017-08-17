Fotoğraflarla: 2014'ten bu yana Avrupa'da araçlarla düzenlenen saldırılar

Stockholm, 7 Nisan 2017 - İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde yayaların üzerine sürülen bir kamyonla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak yakalanan zanlının 39 yaşında bir Özbekistan vatandaşı olduğu ve sığınma başvurusunun reddedildiği açıklandı. İsveç polisi saldırganın IŞİD sempatizanı olduğunu duyurdu. Özbekistan yetkilileri ise saldırganın daha önce IŞİD'e katıldığını duyurdu.