Fotoğraflarla: Barcelona saldırısı

  • 18 Ağustos 2017

İspanya'nın Barcelona kentindeki turistik La Rambla caddesine kamyonetle düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası yaşananlar ajansların geçtiği fotoğraflara böyle yansıdı.

  • La Rambla'da yaralananlar EPA

    Barcelona'da bir kamyonetin La Ramba caddesinde kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

  • La Rambla'da polis EPA

    Polis, saldırının ardından kaçan saldırganı arıyor.

  • Çocuklar AFP

    Saldırının şokunu yaşayan çocuklar güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

  • La Rambla AFP

    La Rambla'yı Katalonya Meydanı'na bağlayan yollar ve ara sokaklar boşaltıldı.

  • La Rambla Anna Lindsay

    Polis tekerlekli sandalyeli vatandaşları bölgeden çıkardı.

  • La Rambla Anna Lindsay

    Saldırının ardından turistler ve yayalara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

  • La Rambla AFP

    Çoğu kişi La Rambla'daki kafeler ve restoranlara sığındı.

  • La Rambla AFP

    Katalonya Meydanı'ndaki esnaflar da tezgahlarını bırakıp güvenli yerlere gitt.

  • La Rambla AFP

    Saldırıda hafif yaralananlara caddedekiler yardım etti.

  • La Rambla AFP

    Saldırıda kullanılan kamyonet

  • La Rambla AFP

    Görgü tanıkları kamyonetin yüksek hızla, kasten insanların üzerine sürüldüğünü anlattı.

  • La Rambla Reuters

    Olay yeri inceleme ekibi

  • Cambrils AFP

    İspanyol polisi Barcelona'nın ardından Cambrils'te saldırıya hazırlandıkları belirtilen 5 şüphelinin öldürüldüğünü, ikinci saldırının önlendiğini açıkladı.