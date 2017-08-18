Fotoğraflarla: Barcelona saldırısı
İspanya'nın Barcelona kentindeki turistik La Rambla caddesine kamyonetle düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası yaşananlar ajansların geçtiği fotoğraflara böyle yansıdı.
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EPA
Barcelona'da bir kamyonetin La Ramba caddesinde kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
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EPA
Polis, saldırının ardından kaçan saldırganı arıyor.
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AFP
Saldırının şokunu yaşayan çocuklar güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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AFP
La Rambla'yı Katalonya Meydanı'na bağlayan yollar ve ara sokaklar boşaltıldı.
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Anna Lindsay
Polis tekerlekli sandalyeli vatandaşları bölgeden çıkardı.
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Anna Lindsay
Saldırının ardından turistler ve yayalara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.
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AFP
Çoğu kişi La Rambla'daki kafeler ve restoranlara sığındı.
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AFP
Katalonya Meydanı'ndaki esnaflar da tezgahlarını bırakıp güvenli yerlere gitt.
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AFP
Saldırıda hafif yaralananlara caddedekiler yardım etti.
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AFP
Saldırıda kullanılan kamyonet
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AFP
Görgü tanıkları kamyonetin yüksek hızla, kasten insanların üzerine sürüldüğünü anlattı.
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Reuters
Olay yeri inceleme ekibi
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AFP
İspanyol polisi Barcelona'nın ardından Cambrils'te saldırıya hazırlandıkları belirtilen 5 şüphelinin öldürüldüğünü, ikinci saldırının önlendiğini açıkladı.