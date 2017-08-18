Araçlarla düzenlenen saldırılar önlenebilir mi?

Araçların yayaların üzerine sürülmesi ile düzenlenen saldırılar, yeni bir "terör yöntemi" haline geldi.

Son bir yılda Avrupa'da bu tip 7 saldırı düzenlendi.

2014'ten bu yana ise Nice, Londra, Paris, Berlin ve son olarak Barcelona'da araçların kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera, "terörle mücadele uzmanlarının" bu tür saldırıları önlemek için ne tür yöntemler geliştirdiğini anlattı.

Avrupa'da araçlarla düzenlenen saldırılar

Manchester saldırısı: İngiltere benzer olayları engellemek için neler yapacak?