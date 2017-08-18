Trump'ın anılarını kaleme alan yazar: İstifa edecek

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ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa edeceği iddia edildi. İddia, Trump'ın 1987 yılında yayımlanan ve çok satan "The Art of The Deal" adlı kitabın hayalet yazarı Tony Schwartz'dan geldi. Schwartz, Trump'ın başkanlığının fiilen bittiğini söyledi.

Twitter hesabında öngörülerini paylaşan Schwartz, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyası ekibiyle Rusya arasındaki bağlara ilişkin soruşturmanın bitmesinden önce istifa edeceğini öne sürdü.

Yazar "Trump'ın başkanlığı fiilen bitti. Yıl sonuna kadar görevde kalırsa şaşarım. Sonbaharda ya da daha öncesinde istifa edebilir" dedi.

Skip Twitter post by @tonyschwartz Trump's presidency is effectively over. Would be amazed if he survives till end of the year. More likely resigns by fall, if not sooner. — Tony Schwartz (@tonyschwartz) 16 Ağustos 2017

Trump'ın etrrafındaki çemberin "ışık hızıyla" daraldığını vurgulayan Schwartz "Trump istifa edecek ve Mueller ile Kongre ona seçenek bırakmadan zafer ilan edecek" ifadelerini kullandı.

Eski FBI Başkanı Robert Mueller, ABDde Rusya soruşturmasını yürütüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Schwartz Trump'ın anılarını yazmak için milyarder işadamıyla 18 ay geçirmişti.

Trump ile 18 ay geçirdi

Trump'ın çok satan kitaplar listesine giren anı kitabı için Tony Schwartz, iş adamı Trump'la 18 ay geçirmişti.

Tony Schwartz geçen yıl seçim kampanyası sırasında The New Yorker dergisine konuşmuş, Trump ile iş ilişkisinden dolayı pişman olduğunu söylemişti.

Schwartz, "Trump'a daha geniş bir ilgiye neden olduğum ve onun olduğundan daha çekici görünmesine katkı sağladığım için derin bir pişmanlık duyuyorum" demişti.

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