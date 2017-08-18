Google'ın neo-Nazi kararı eleştirildi

Telif hakkı Getty Images Image caption Charlottesville'deki aşırı sağcı gösteriler ülkede ifade özgürlüğü tartışmasını başlattı.

ABD'de dijital ifade özgürlüğünü savunan Electronic Frontier Foundation (EFF) örgütü, Google, GoDaddy ve Cloudflare şirketlerinin bir neo-Nazi sitesine hizmeti durdurmasını "tehlikeli" bulduğunu açıkladı.

Daily Stormer sitesi Charlottesville kentinde aşırı sağcı mitingi protesto ederken ölen 32 yaşındaki Heather Heyer'ı aşağılamıştı.

Bu durum birkaç internet şirketinin siteyi platformlarından çıkarmalarına yol açtı. EFF de bu yanıtı eleştiren bir açıklama yayınladı.

EFF açıklamasında "GoDaddy, Google, Cloudflare'in yaptıklarının tehlikeli olduğuna inanıyoruz. Çünkü internet aracıları özellikle de birkaç rakip, internet üzerinden ifade özgürlüğünü kontrol ediyor ve onların kararlarının dünya çapındaki ifade özgürlüğü üzerinde geniş etkileri var. Hükümet ve özel şirketler de dahil kimse konuşma hakkı konusunda karar vermemeli" dedi.

Cloudflare şirketinin üst düzey yöneticisi Matthew Prince de "EFF'nin söz ettiği endişeleri paylaşıyoruz" dedi. Prince bu kararı Daily Stormer sitesi yöneticilerinin Cloudflare'in davalarını desteklediğini ima etmesinden sonra aldıklarını belirtti.

Google ve GoDaddy şirketleri hafta başında Daily Stormer'ın sözleşme koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaydını iptal ettiklerini açıklamıştı.

Karanlık internete gitti

The Daily Stormer halen açık internet üzerinden erişilemiyor. Ancak bu site kendine karanlık internette yer buldu.

Karanlık internet ağı Tor, Daily Stormer'ın bu teknolojiyi kullanmasını engelleme planı olmadığını söyledi.

Tor Project bir blog yazısında "Tor, insan hakları ve mahremiyeti savunmak ve kimsenin hatta bizim bile sansür yapmaması için tasarlandı" dedi.

Ancak Daily Stormer gibi neo-Nazi ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan siteleri kapatan şirketlerin sayısı arttı.

Mastercard, Visa, PayPal ve American Express gibi dev şirketler de yasadışı faaliyetlere giren siteler hakkında sert tutum alacaklarını açıkladı.

İnternet üzerinden müzik yayını yapan Deezer ve Spotify da şiddet, nefret ve ırkçılığı teşvik eden müziği engelleyeceklerini söyledi.