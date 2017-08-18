11 yaşındaki çocuk patlamamış havan topu mermisiyle 300 kilometre yol gitti

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Fransa'da tatildeyken denizde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir havan topu mermisi bulan bir çocuk, yanına aldığı patlayıcıyı arabayla 300 kilometre seyahat ederek İtalya'ya getirdi.

Fransa'nın güneyindeki Menton kasabasında annesiyle tatil yapan 11 yaşındaki çocuk, denizden topladığı midye kabuklarıyla birlikte paslı bir metal nesneyi de yanına aldı.

İsimleri açıklanmayan çocuk ile annesi, içinde bu patlayıcının da bulunduğu sırt çantasıyla birlikte arabayla İtalya'ya kadar seyahat etti.

Yaklaşık 300 kilometre yol yaparak İtalya'nın Pavia kentine varan anne ve oğlu, burada İngiliz vatandaşı olan baba karşıladı.

Baba, 3 gün sonra oğlunun yanına aldığı "hatıra" eşyanın arasında paslı metalik nesneyi görünce acil yardım hattını aradı.

Telif hakkı İtalyan Jandarması Image caption Çocuğun denizde bulduğu havan topu mermisi kontrollü olarak imha edildi.

Patlayıcı etkisini yitirmemiş

Babanın geçen Çarşamba günü yardım istemesiyle olaya müdahale eden jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde şüpheli nesnenin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış bir havan topu mermisi olduğunu belirledi.

Havan topu, güvenli bir alanda kontrollü olarak imha edildi.

Jandarma ekibi, havan topunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana patlayıcı etkisini yitirmediğini ve aşınmış durumda olduğu için daha da tehlikeli olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ailenin ciddi bir tehlike atlattığı da belirtildi.