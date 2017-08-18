İran'da muhalif eski meclis başkanı Mehdi Kerrubi açlık grevine son verdi

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Açlık grevine başladıktan sonra hastaneye kaldırılan, İran'ın en etkili muhalif siyasetçilerinden eski meclis başkanı Mehdi Kerrubi taleplerinden birinin kabul edilmesi üzerine açlık grevine son verdi.

79 yaşındaki Kerrubi adil bir şekilde yargılanma ile kendisini gözetleyen polis memurlarının evin içinden çıkarılarak dışarıda bekletilmeleri talepleriyle Çarşamba günü açlık grevine başlamıştı.

Kerrubi ertesi gün yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Kerrubi'nin oğlu, polis memurlarının evin içinden çıkarılarak dışarıda bekletilmesi talebinin kabul edilmesi üzerine babasının açlık grevine son verdiğini duyurdu.

Muhammed Kerrubi BBC Farsça'ya yaptığı açıklamada, babasının üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşmesi sonucunda bu kararı aldığını, ancak kamuya açık bir dava talebinin henüz kabul edilmediğini söyledi.

Kerrubi resmi bir mahkeme tarafından suçlu bulunmaksızın ev hapsinde tutuluyor.

6 yıldır ev hapsinde

Kerrubi'nin eşi Fatma Kerrubi, Çarşamba günü Sahamnews haber sitesine yaptığı açıklamada, "Adil bir yargılama beklemiyor ama davanın kamuya açık olmasını istiyor ve karara saygı duyacak" dedi.

1988-1989 ve 2000-2004 yılları arasında iki dönem İran Meclisi Başkanı olan Kerrubi 2011'den beri ev hapsinde tutuluyordu.

Mehdi Kerrubi, diğer bir reformcu aday Mir Hüseyin Musavi ile birlikte 2009 yılında Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştu.

Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine milyonlarca insan seçimlerin tekrarlanması talebiyle sokağa dökülmüştü.

Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musavi ve eşi Zehra Rahnavard, 2011'de Arap ülkelerinde başlayan demokrasi yanlısı protesto gösterilerine destek için halkı sokağa çağırdıkları gerekçesiyle ev hapsine konulmuştu.