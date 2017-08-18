Finlandiya'da bıçaklı saldırı: Zanlı vuruldu ve gözaltına alındı

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Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku kentinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi.

Polis, birçok kişiyi bıçakladığı bildirilen zanlıyı bacağından vurdu.

Zanlının gözaltına alındığı açıklandı.

Yetkililer halka kent merkezinden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Finlandiya polisi yerel saatle 16:40'ta attığı tweette, "Turku'nun merkezinde birçok kişi bıçaklandı. Halkın kent merkezinden uzak durması gerekli" dedi.

Olay yerinden paylaşılan bir fotoğrafta yerde üzeri örtülü bir kişi görülüyor.

Finlandiya'da yayımlanan Turun Sanomat gazetesi de saldırıda bir kişinin öldüğünü yazdı.

Ancak bu haber henüz diğer kaynaklarca doğrulanmadı.

Ayrıntılar birazdan...