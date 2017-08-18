Beyaz Saray'ın başstratejisti Bannon görevinden ayrıldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın önde gelen danışmanlarından Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon'ın görevinden ayrıldığı açıklandı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee-Sanders yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve Bannon'ın görevinden ayrılması konusunda karşılıklı anlaştığını söyledi.

Beyaz Saray açıklamasından önce New York Times gazetesi, Trump'ın Bannon'ın görevine son vermeye karar verdiğini, ancak Beyaz Saray yetkililerinin bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşmesi üzerine tartıştığını belirtmişti.

İki kaynağa dayandırdığı haberinde gazete ayrıca Bannon'ın 7 Ağustos'ta istifasını verdiğini, istifanın bu hafta açıklanmasının beklendiğini, ancak Charlottesville kentindeki eylemler yüzünden bunun ertelendiğini duyurdu.

Wall Street Journal gazetesi ise Bannon'ın Beyaz Saray ekibinden ayrıldığını aktarmıştı.

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Geleceği belirsizdi

Trump, başdanışmanına güvenip güvenmediği konusundaki soruları yanıtsız bırakıyordu. Trump, hafta içinde bir basın toplantısında Bannon'ın geleceği ile ilgili bir soruyu "Göreceğiz" şeklinde yanıtlamıştı.

Bannon en son Virginia Eyaleti'nin Charlottesville kentinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak Trump ile ayrı konuma düştü.

Beyaz Saray Başstratejisti Bannon, Virginia Eyaleti'nin Charlottesville kentinde bir kişinin öldüğü şiddet olaylarına karışan ve beyazların üstünlüğünü savunan grupları "soytarılar" olarak nitelendirdi.

Steve Bannon, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasında önemli payı olduğu düşünülen ve aşırı sağcıların ana haber kaynaklarından biri olarak görülen Breitbart haber sitesinin editörlüğünü yapmıştı.

Bannon beyazların üstünlüğünü savunanlara yönelik sert eleştirilerini ise The American Prospect dergisine verdiği röportajda dile getirdi.

"Etnik milliyetçilik, zavallılar"

ABD'nin Paris İklim Sözleşmesi'nden çekilmesinde rol oynadığı bilinen Bannon, 'ekonomik milliyetçiliği' savunuyor.

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Röportajı sırasında ekonomik milliyetçilik ile beyazların üstünlüğünü savunanlar arasında bir bağ olup olmadığının sorulması üzerine, "Etnik milliyetçilik, zavallılar" diyen Bannon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar uç noktadaki görüşler. Bence basın bunlara fazla yer veriyor, bunları ezmeye çalışmalıyız, daha fazla ezmeye çalışmalıyız."

Bannon röportajında "Bunlar bir grup soytarı" ifadelerini de kullandı.

Steve Bannon, daha önce Amerikan New York Times gazetesine verdiği bir röportajda da etnik milliyetçiliği desteklemediğini söylemiş ve milliyetçilikteki amacının küreselleşmenin olumsuz etkilerini frenlemek olduğunu belirtmişti.

Trump, Charlottesville'deki protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 'her iki tarafın da sorumlu olduğunu' söylemesi üzerine eleştiri oklarının hedefi olmuştu.