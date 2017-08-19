İspanya polisi saldırılarla ilgili üç zanlıyı arıyor

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption Younes Abouyaaqoub

İspanya polisi, Barcelona ve Cambrils'de düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili üç zanlıyı aradıklarını açıkladı. İspanyol basınına göre, saldırıların baş şüphelisi olarak gözler Fas doğumlu Younes Abouyaaqoub üzerinde yoğunlaştı.

Polis Cuma günü saldırılarda 12 kişilik bir hücrenin rol oynadığından şüphelendiklerini açıkladı. Bu kişilerden beşi öldürüldü, dördü gözaltına alında, kimlikleri tespit edilen üçü ise aranıyor.

Younes Abouyaaqoub'un, Barcelona'nın La Rambla Caddesi'nde halkın üzerine kamyoneti süren saldırgan olduğu tahmin ediliyor.

Perşembe günü Barcelona'daki turistik La Rambla Caddesi'nde bir kamyonet halkın üzerine sürülmüş ve saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

La Rambla saldırısının ardından Barcelona'nın 120 kilometre güneyinde bulunan sahil kasabası Cambrils'de de bir araç yayaların üzerine sürülmüş, Barcelona saldırısı ile bağlantılı oldukları düşünülen arabadaki 5 şüpheli öldürülmüştü.

Bu saldırıda şüphelilerin yaraladığı kişilerden biri ise hastanede hayatını kaybetti.

'Daha büyük bir saldırı planlıyorlardı'

Polis fotoğraflarını dağıttığı zanlıların daha büyük bir saldırı planladığı aktarıldı.

Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero, zanlıların patlayıcılarla daha büyük bir saldırı düzenleme peşinde olduğunu, ancak daha sonra 'ilkel' yöntemlere başvurma kararı aldıklarını açıkladı.

Çarşamba gecesi Katalonya'da yer alan Alcanar kasabasında bir evin çökmesine ve bir kişinin ölmesine yol açan patlamanın, şüphelilerin bomba yapımı sırasında yaşandığı düşünülüyor.

Daha önce Barcelona saldırısının baş zanlısı olarak aranan 17 yaşındaki Fas kökenli Musa Oukabir'in ise Cambrils'de öldürülen 5 kişiden biri olduğu anlaşıldı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Cambrils'de şüphelileri taşıyan araç ters döndü

Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero, Musa Oukabir'in La Rambla saldırısını düzenleyen şoför olma olasılığının ağırlığını kaybettiğini söyledi.

El Pais gazetesi de Abouyaaqoub'un baş şüpheli olduğuna dair inancın giderek arttığını yazdı.

22 yaşındaki Abouyaaqoub'un Barcelona'nın kuzeyindeki Ripoll kentine yaşadığı belirtiliyor.

Oukabir'in ise kardeşinin kimliği ile La Rambla saldırısında kullanılan aracı kiralayan kişi olduğu tahmin ediliyor.

Aranan kişilerin isimleri Said Aallaa, Mohamed Hychami ve Younes Abouyaaqoub olarak açıklandı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı İspanya'nın Barcelona kentinde beyaz bir kamyonet şehrin turistik caddelesine daldı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti. Örgütten yapılan açıklamada saldırının "İslam Devleti askerleri" tarafından düzenlendiği ve "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta düzenlediği saldırılara yanıt niteliğinde olduğu" belirtilmişti.

İspanya'nın Irak'ta yerel güçlere eğitim hizmeti veren birkaç yüz askeri bulunuyor. Ancak bu askerler operasyonlara katılmıyor.

Barcelona'da saygı duruşu ve 'Korkmuyoruz' sloganları

Barcelona'daki saldırıda hayatını kaybedenler için dün bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin de katıldığı saygı duruşu için yerel saatle 12:00'de on binlerce kişi Katalan bayraklarıyla saldırının düzenlendiği Barcelona'nın merkezindeki La Rambla Caddesi'nde toplandı.

Saygı duruşuna katılanlar daha sonra yaşamını yitirenleri birkaç dakika boyunca alkışlarla andı ve Katalanca "Korkmuyoruz" şeklinde sloganlar attı.

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İspanya basınına göre, Barcelona'nın yanı sıra Madrid ve Bilbao gibi kentlerde de güvenlik önlemleri artırıldı.

İspanya'da saldırılarda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildi.

Yaralılılar arasında bir Türk vatandaşı da var

Bu arada, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nden bir yetkili dün BBC Türkçe'ye Barcelona'daki saldırıda yaralananlar arasında bir Türk vatandaşının da olduğunu açıkladı.

Saldırıda yaralanan vatandaşın 33 yaşındaki işadamı Emre Eroğlu olduğu ve bacağındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

İspanyol yetkililer saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında 34 farklı ülke vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Bu ülkeler; Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, Fas, İspanya, Arjantin, Kolombiya, Kanada, Venezuela, Belçika, Avustralya, Avusturya, Hollanda, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, İrlanda, Yunanistan, Küba, Ekvador, Pakistan, Mısır, ABD, Kuveyt, Moritanya, Filipinler, Makedonya, Çin, Tayvan, İtalya, Honduras, ve Cezayir.

Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero, Barcelona'daki olayın "uluslararası bağlantıları olan bir terör saldırısı" olduğunu kaydetti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb dün İspanya sınırındaki kontrollerin artırıldığını açıkladı.