Rusya'da bıçaklı saldırı: 8 yaralı

Rusya'nın Surgut kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda sekiz kişi yaralandı.

Olayı araştıran komite, "erkek bir saldırganın kent merkezindeki caddelerde yoldan geçenlere bıçakla saldırdığını ve sekiz kişiyi yaraladığını" açıkladı.

Polis saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Olay başkent Moskova'nın 2 bin 100 kilometre kuzeydoğusundaki petrol zengini Hantı-Mansi özerk bölgesinde meydana geldi.

Hantı-Mansi yönetimi yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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