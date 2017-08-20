'İspanya'da gözaltına alınan Alman yazar Doğan Akhanlı serbest bırakıldı'

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Türkiye'nin talebiyle İspanya'nın Granada kentinde gözaltına alınan Alman vatandaşı yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı'nın serbest bırakıldığı bildirildi.

Alman Der Spiegel gazetesine konuşan Akhanlı'nın avukatı İlyas Uyar, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir mahkemenin yazarı serbest bırakma kararı aldığını doğruladı.

Mahkeme, eğer Türkiye Akhanlı'nın ülkeye iadesini isterse, bu talebini meşru gerekçelerle sunmak için 40 günlük müddeti olduğuna dikkat çekti.

Bu süreçte Akhanlı hapse girmeyecek ancak İspanya'yı da terk edemeyecek. Yazarın haftada bir de Madrid polisine bilgi vermesi gerekecek.

Akhanlı'nın gözaltına alındığı haberi, Almanya'da yaklaşan seçimler öncesi Türkiye ile yaşanan karşılıklı sözlü atışmaların ortasında geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Eylül'de yapılacak Almanya genel seçimleri için Türkiyeli seçmenlere yaptığı "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" çağrısı, bir süredir iki ülke arasında yaşanan gerginliği tırmandırmıştı.

Cumartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Erdoğan'ın açıklamasını "Almanya'nın ulusal egemenliğine müdahale" olarak nitelendirmiş, Erdoğan bunun üzerine Gabriel'in "haddini bilmediğini" söylemişti.

Doğan Akhanlı kimdir? 60 yaşındaki insan hakları savunucusu ve yazar Akhanlı, 1992'den bu yana Almanya'nın Köln şehrinde yaşıyor.

2007'de gerçekleşen Hrant Dink cinayeti ile 1915 olaylarına ilişkin çalışmalarıyla tanınıyor.

Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN) üyesi.

Akhanlı nasıl gözaltına alındı?

Cumartesi sabahı İspanyol polisi, Türkiyeli Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın tatil için gittiği Granada'da kaldığı otel odasının kapısını çaldı.

Akhanlı'nın kimliğini isteyen polisler, ardından yazarı gözaltına aldı. Yazarın Interpol tarafından "kırmızı bülten" ile arandığı belirtildi.

Gözaltı kararına Almanya'daki Yeşiller Partisi ve Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) gibi kuruluşlar tepki gösterdi.

Yeşiller Partisi: Erdoğan gücünü sınırların dışına yayma çabasında

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Volker Beck, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü ülke sınırlarının ötesine taşımak" için diğer ülkelerdeki muhalif kesimlerin de "gözünü korkutmaya" çalıştığını söyledi.

Akhanlı, Türkiye'de iki yıl siyasi suçlu olarak hapis yattığı cezaevinden çıktıktan sonra 1990'lı yılların başında Almanya'ya kaçmıştı.

2010 yılında babasının ağır hastalığı üzerine Türkiye'ye geri dönen yazar, bu defa 1989 yılında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bir döviz bürosu soygununa karıştığı iddiasıyla havaalanında yakalanarak tutuklanmıştı.

Delil yetersizliği nedeniyle Akanlı serbest bırakıldı ancak hakkındaki karar 2013'te bozuldu.