Barcelona ve Cambrils saldırılarında hayatını kaybedenler için anma töreni

Telif hakkı AFP Image caption Katalan mimar Gaudi'nin izlerini taşıyan Sagrada Familia'da düzenlenen anma törenine çok sayıda kişi katıldı

İspanya'nın Barcelona ve Cambrils kentlerinde düzenlenen araçlı saldırılarda hayatını kaybeden 14 kişi için, Barcelona'da bir toplu anma töreni düzenlendi. İspanya polisi ise, şüphelilerin yakalanması için yürütülen operasyonla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Pazar günü Katalan mimar Gaudi'nin izlerini taşıyan Sagrada Familia bazilikasında gerçekleşen anma törenine, İspanya Kralı Felipe, İspanya Kraliçesi Felizia, Başbakan Mariano Rajoy ve İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinin lideri Carles Puigdemont da katıldı.

Törende barış ve birlik çağrısı yapan Barcelona Başpiskoposu Kardinal Juan José Omella, "Korkunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Perşembe günü bir kamyonetin Las Ramblas caddesindeki kalabalığın arasına dalması sonucu, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıdan saatler sonra ise, turistik Cambrils şehrinde gerçekleşen saldırıda bir kadın hayatını kaybetmiş, polis beş saldırganı vurarak öldürmüştü.

Telif hakkı AFP Image caption Barcelona Başpiskoposu törende, Papa Francesca'nın saldırıları kınadığı ve dünyada barış ve uyumu sağlamak için çabalamayı sürdürme sözü verdiği mesajını okudu. Törene İspanya'daki Müslüman dini liderler de katıldı.

Polis kamyonet şoförü ve kayıp imamı arıyor

Öte yandan, Katalonya polisi Las Ramblas saldırısının arkasında olduğu düşünülen 22 yaşındaki Faslı genç Yunus Ebuyakup ile IŞİD hücreleriyle bağlantısı olduğu düşünülen Ripol kentindeki bir caminin kayıp imamı Abdülbaki Es Satti'yi arıyor.

Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen Katalan polis şefi Josep Lluis Trapero, Barcelona'nın güneyindeki Alcanar kasabasındaki bir eve yapılan baskında, 120 gaz bombası kapsülünün ele geçirildiğini açıkladı.

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'Saldırganlar son anda yöntem değiştirdi'

Trapero, altı aydan fazla bir süredir 12 kişinin yaşadığı bu hücrede çok sayıda saldırı için hazırlık yapıldığını söyledi.

Ancak saldırının öncesindeki gece, Alcanar'daki hücrede bomba yapımı sırasında bir patlayıcı kazayla infilak etti ve grup, yöntem değiştirerek araçlı saldırılar düzenlemeye karar verdi.

Polis yetkilileri, Las Ramblas saldırısı sonrası kayıp olan şüphelinin kimliğinin belirlendiğini ancak henüz açıklanmayacağını söyledi.

Evde ceset kalıntıları bulunan iki kişinin kimliğinin belirlenmesi içinse çalışmalar sürüyor.

Cumartesi günü İspanya İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, ikiz saldırıların arkasında olduğu düşünülen 12 kişilik hücrenin "tamamen dağıtıldığını" söylemişti.