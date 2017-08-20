Hindistan'da evine tuvalet koydurmayan kocasından boşanmak isteyen kadına izin

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Hindistan'ın Racastan eyaletinde bir mahkeme, evlerine tuvalet yaptırmadığı için kocasından boşanmak isteyen bir kadına, başvurusundan üç yıl sonra izin verdi.

20'li yaşlarındaki kadın, beş yıllık evliliği boyunca tarlalarda tuvaletini yapmaya zorlanmıştı.

Racastan eyalet mahkemesi, kadının tuvaletini yapmak için karanlıkta saatlerce tarlalara yürümek zorunda bırakıldığına hükmetti.

Hindistan'da yasalar, sadece aile içi şiddet ve işkence gibi belli durumlarda çiftlerin boşanmasına izin veriyor.

'Tarlada dışkılamaya zorlamak bir çeşit işkence'

AFP'nin haberine göre hakim, kadının açık alanda dışkılamaya zorlanmasının da bir çeşit işkence olduğunu söyledi.

Times of India yerel gazetesinin haberine göre, mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

"Sigara ya da cep telefonu almak için para harcıyoruz ama ailemizin onurunu korumak adında tuvalet yaptırmaya parca harcamıyoruz.

"Köylerde kadınlar doğanın çağrısına yanıt vermek için güneşin batmasını beklemek zorunda kalıyor. Bu sadece fiziksel zulüm değil. Kadının gururu da zedeleniyor."

BM: Hintlerin yarısına yakını tuvalet kullanmıyor

Hindistan basınına göre kadın boşanma başvurusunu 2015'te yapmıştı. Mahkeme kararı sayesinde, yıllar sonra boşanmak için izin alabildi.

Ülkenin kırsal bölgelerinde açık alanlarda işeme ve dışkılama sık görülen bir durum.

Hükümet 2019'a kadar her eve tuvalet yaptırılması hedefini koydu. İlerleme kaydedilmesine rağmen, birçok hane buna direnç gösterdi.

Hükümet bu politikalarla kadınların rahatsızlığını gidermek ve güvenliğini sağlamak için yatırım yaptıklarını belirtmişti.

Ancak birçok eve tuvalet yapılsa bile, hastalıkların yayılması riskine rağmen birçok Hint köylü tuvaletleri kullanmıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen sene paylaştığı raporda Hindistan'da nüfusun yarıya yakını tuvalet kullanmadığını açıklamıştı.