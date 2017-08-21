Merkel'den Türkiye'ye Interpol eleştirisi: Uluslararası teşkilatlar suistimal edilmemeli

Telif hakkı AFP

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı'nı (Interpol) kullanarak Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasına yol açmasını eleştirdi.

"Bu yapılan doğru değil ve İspanya Akhanlı'yı serbest bıraktığı için çok mutluyum" diyen Merkel sözlerine şöyle devam etti:

"Interpol gibi uluslararası teşkilatlar bu tür amaçlar için suistimal edilmemeli.

"Doğan Akhanlı, maalesef çok sayıda vakadan yalnızca biri. İşte bu yüzden Ankara politikamızı kısa süre önce büyük oranda değiştirdik.

Doğan Akhanlı kimdir? 60 yaşındaki insan hakları savunucusu ve yazar Akhanlı, 1992'den bu yana Almanya'nın Köln şehrinde yaşıyor.

2007'de gerçekleşen Hrant Dink cinayeti ile 1915 olaylarına ilişkin çalışmalarıyla tanınıyor.

Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN) üyesi.

"Erdoğan'ın böyle bir şey yapması kabul edilemez."

Türkiye'nin Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarması üzerine Doğan Akhanlı, Cumartesi sabahı İspanya'nın Granada kentinde kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis'le görüşerek Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini ve Almanya'nın bu sürece dahil edilmesini istemişti.

Madrid'de nöbetçi mahkeme, Türkiye'ye iade talebini gerekçelendirmek üzere 40 günlük müddet tanıdı.

Bu süreçte Akhanlı tutuklanmayacak ancak İspanya'yı da terk edemeyecek. Yazarın haftada bir de Madrid polisine bilgi vermesi gerekecek.

Telif hakkı DPA

Türkiye doğumlu Akhanlı, Türkiye'de iki yıl siyasi suçlu olarak hapis yattığı cezaevinden çıktıktan sonra 1990'lı yılların başında Almanya'ya kaçmıştı.

2010 yılında babasının ağır hastalığı üzerine Türkiye'ye geri dönen yazar, bu defa 1989 yılında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bir döviz bürosu soygununa karıştığı iddiasıyla havaalanında yakalanarak tutuklanmıştı.

Delil yetersizliği nedeniyle Akanlı serbest bırakıldı ancak hakkındaki karar 2013'te bozuldu. Akhanlı hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle dava açıldı.