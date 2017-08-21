FBI'dan uyarı: Borsacılar kriptolu uygulamalarla şirket içinden bilgi alıyor

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ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), borsacıların kriptolu uygulamalar kullanarak kamuya açıklanmamış bilgiye dayalı ticaret (insider trading) yaptığı ve bunun büyüyen bir problem olduğu uyarısında bulundu.

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesine konuşan Manhattan'daki karmaşık finansal suçlarla ilgili özel ajan asistanı John Cassale, yeni teknolojinin şirketlerin içinden bilgi almak, sahtekarlık ve kara para aklamak için yeni imkanlar sunduğu uyarısında bulundu.

Şirketlerin henüz açıklamadıkları kararlarını menfaat sağlamaları için üçüncü kişilerle paylaşma anlamına gelen ve "içerden öğrenenlerin ticareti" de denen insider trading, pek çok ülkede yasadışı bir uygulama.

WhatsApp, Signal veya Telegram gibi kriptolu uygulamaların kullanıldığına dair bir örnek de geçen hafta bir Bank of America çalışanının yargılandığı davada ortaya çıktı.

İddianameye göre bankanın eski bilgi teknolojileri çalışanı Daniel Rivas, şirket birleşimleriyle ilgili üç kişiye kriptolu yazışma uygulaması üzerinden bir süre sonra kendisini yok eden mesaj gönderdi.

İngiltere'de de bu yıl bir bankacı, gizli bilgileri WhatsApp üzerinden paylaştığı gerekçesiyle 37 bin sterlinlik cezaya çarptırılmıştı.